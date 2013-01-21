国际油市: 布兰特原油因供应过剩忧虑持稳于112美元下方,后市料走稳

三菱驻东京油市投资风险经理Tony Nunan表示,"IEA或已表示,市场趋紧,但关键的基本面给人的感觉是,2013年原油供过于求."

0209GMT,布兰特原油近月合约下跌0.21美元报每桶111.68美元.美元原油跌0.25美元报每桶95.31美元,上周曾触及四个月高位.

Nunan表示,布兰特原油本周或在109至112美元之间波动.

由于围绕美国债务危机存在不确定性,美国1月消费者信心降至一年低点,对全球经济及其影响燃料需求的疑虑重燃.

石油输出国组织(OPEC)预期2013年全球对该组织所产原油的需求将低于原先预估,因其他产油国供给增加,暗示若OPEC维持当前产出水准,则库存恐大幅上升.

IEA称,中国需求反弹加之沙特减产可能令市场趋紧,但补充称现在担心这一点还为时尚早.(完)

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