国际油市: 布兰特原油因供应过剩忧虑持稳于112美元下方,后市料走稳

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
三菱驻东京油市投资风险经理Tony Nunan表示,"IEA或已表示,市场趋紧,但关键的基本面给人的感觉是,2013年原油供过于求."
0209GMT,布兰特原油近月合约下跌0.21美元报每桶111.68美元.美元原油跌0.25美元报每桶95.31美元,上周曾触及四个月高位.
Nunan表示,布兰特原油本周或在109至112美元之间波动.
由于围绕美国债务危机存在不确定性,美国1月消费者信心降至一年低点,对全球经济及其影响燃料需求的疑虑重燃.
石油输出国组织(OPEC)预期2013年全球对该组织所产原油的需求将低于原先预估,因其他产油国供给增加,暗示若OPEC维持当前产出水准,则库存恐大幅上升.
IEA称,中国需求反弹加之沙特减产可能令市场趋紧,但补充称现在担心这一点还为时尚早.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 李爽/郑茵)
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编