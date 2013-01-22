国际油市:油价上涨,因日本央行放宽政策及德国投资人信心改善

* 日本央行承诺采取积极措施提振经济
* RBOB汽油期货上扬,因预期春季维护期可能令供应吃紧
* 关注周三API原油库存数据
路透纽约1月22日 - 油价周二上涨,受日本央行计划购买资产支撑,且德国强劲的投资人信心数据带动了燃料需求前景.
日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.这给予原油最初的提振.
德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年那么严重.数据发布后,市场乐观情绪升温.
美股上涨带来进一步支撑,上周五道指和标普500指数已经收在五年高位.
RBOB汽油期货 领涨,上扬超过1%,因预期春季维护期可能令供应吃紧.
布兰特3月原油期货 升0.71美元,结算价报每桶112.42美元.美国2月原油期货 今日结算后到期,收高0.68美元,至每桶96.24美元.交投更活跃的3月原油期货 升0.64美元,结算价报96.68美元.
布兰特原油期货交投活跃,今日成交量较30日均值高17%,美国原油期货成交量同均值相当.
美国金融市场周一因马丁路德金纪念日休市一天,美国石油协会(API)的周度库存数据将推迟一天于周三公布,能源资料协会(EIA)数据将于周四公布.
根据路透访查的分析师,预计上周美国原油、汽油和馏分油库存都增加.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
2月原油 96.24 0.68 0.7% 94.98 96.38 30,145 118,549
3月原油 96.68 0.64 0.7% 95.47 96.89 227,073 210,132
2月RBOB汽油 2.8299 0.0331 1.2% 2.7806 2.8500 32,402 38,971
3月RBOB汽油 2.8411 0.0298 1.1% 2.7971 2.8590 65,677 37,671
2月取暖油 3.0682 0.0157 0.5% 3.0423 3.0911 30,322 43,392
3月取暖油 3.0557 0.0138 0.5% 3.0293 3.0772 44,682 35,843
ICE合约
3月布兰特 112.42 0.71 0.6% 111.35 112.65 199,679 74,581
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 507,916 563,464 460,615 1,494,983 -17,741
汽油 163,617 108,225 121,115 319,532 -950
取暖油 126,452 121,333 135,622 304,196 -622
(完)
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(编译 李军; 审校 于春红)