国际油市: 美国原油期货下跌,因Seaway输送管道的输油量下降

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 布兰特原油较美国原油升水走宽,成交放量
* 目前尚不清楚Seaway输油管道何时将恢复完全输送量
* 预期上周美国原油和成品油库存均上升
路透纽约1月23日 - 美国原油期货周三下跌1.5%,成交放量,此前一关键原油输送管道削减输送量,令市场对中西部合约交割点的库存可进一步增加的忧虑加重.
经济数据为布兰特原油期货提供支撑,令其持于平盘上方,而美国原油期货在午后交易中下挫,此前承运商收到通知,新扩容的每日输送量达40万桶原油的Seaway输油管道的输送量已下降至每日17.5万桶.目前尚不清楚Seaway管道何时恢复完全输送量.
Seaway输油管道将库欣的原油运往美国墨西哥湾沿岸.Seaway输送管道降低输送量料将使库欣库存增加,而本月稍早库欣的库存已触及纪录高位.
Seaway管道的消息传出后,布兰特原油较美国西德克萨斯中质油(WTI)升水走宽至每桶近17.50美元,此为1月15日来的最高水平.
"库欣的原油库存已处于纪录高位,交易商押注这一输油管道将有所助益,并缩窄布兰特原油期货与西德克萨斯中质油的价差,"Jefferies Bache副总裁Andy Lebow称.
"这或将利空西德克萨斯中质油,"他补充称.
近月美国原油期货 下跌1.45美元,结算价报每桶95.23美元,结束此前连续四天升势,此轮涨势使该合约的14日相对强弱指标高于70,这一水平通常暗示着一种商品处于超买水准.
成交放量,美国原油成交量较其之前30日均值多出接近一倍.布兰特原油成交量较其30日均值高出60%.
布兰特原油期货 上涨0.38美元,结算价报每桶112.80美元.
布兰特原油早盘得到支持,因英国统计局周三公布,英国12月请领失业金人数减少12,100人(预估为持平);失业率为4.8%.英国在截至11月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少37,000人;失业率为7.7%(预估为7.8%).
美国石油协会(API)周三公布,美国最近一周原油库存增加320万桶,汽油库存减少160万桶,馏分油库存增加130万桶.
能源资料协会(EIA)将于周四公布库存数据.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量 NYMEX合约
3月原油 95.23 -1.45 -1.5% 94.95 96.92 306,367 37,956
4月原油 95.75 -1.32 -1.4% 95.44 97.28 186,968 236,391
2月RBOB汽油 2.8338 0.0039 0.1% 2.8229 2.8571 26,338 44,506
3月RBOB汽油 2.8489 0.0078 0.3% 2.8400 2.8664 53,067 69,174
2月取暖油 3.0781 0.0099 0.3% 3.0574 3.0883 20,584 43,026
3月取暖油 3.0652 0.0095 0.3% 3.0444 3.0750 40,823 47,600
ICE合约
3月布兰特 112.80 0.38 0.3% 112.06 113.15 232,620 207,850
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 933,624 529,234 465,162 1,491,867 3,116
汽油 134,357 179,357 122,618 323,839 4,307
取暖油 100,027 142,470 136,140 304,196 -622 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
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EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿; 审校 于春红)
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%