国际油市: 美国原油期货下跌,因Seaway输送管道的输油量下降

* 布兰特原油较美国原油升水走宽,成交放量

* 目前尚不清楚Seaway输油管道何时将恢复完全输送量

* 预期上周美国原油和成品油库存均上升

路透纽约1月23日 - 美国原油期货周三下跌1.5%,成交放量,此前一关键原油输送管道削减输送量,令市场对中西部合约交割点的库存可进一步增加的忧虑加重.

经济数据为布兰特原油期货提供支撑,令其持于平盘上方,而美国原油期货在午后交易中下挫,此前承运商收到通知,新扩容的每日输送量达40万桶原油的Seaway输油管道的输送量已下降至每日17.5万桶.目前尚不清楚Seaway管道何时恢复完全输送量.

Seaway输油管道将库欣的原油运往美国墨西哥湾沿岸.Seaway输送管道降低输送量料将使库欣库存增加,而本月稍早库欣的库存已触及纪录高位.

Seaway管道的消息传出后,布兰特原油较美国西德克萨斯中质油(WTI)升水走宽至每桶近17.50美元,此为1月15日来的最高水平.

"库欣的原油库存已处于纪录高位,交易商押注这一输油管道将有所助益,并缩窄布兰特原油期货与西德克萨斯中质油的价差,"Jefferies Bache副总裁Andy Lebow称.

"这或将利空西德克萨斯中质油,"他补充称.

近月美国原油期货 下跌1.45美元,结算价报每桶95.23美元,结束此前连续四天升势,此轮涨势使该合约的14日相对强弱指标高于70,这一水平通常暗示着一种商品处于超买水准.

成交放量,美国原油成交量较其之前30日均值多出接近一倍.布兰特原油成交量较其30日均值高出60%.

布兰特原油期货 上涨0.38美元,结算价报每桶112.80美元.

布兰特原油早盘得到支持,因英国统计局周三公布,英国12月请领失业金人数减少12,100人(预估为持平);失业率为4.8%.英国在截至11月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少37,000人;失业率为7.7%(预估为7.8%).

美国石油协会(API)周三公布,美国最近一周原油库存增加320万桶,汽油库存减少160万桶,馏分油库存增加130万桶.

能源资料协会(EIA)将于周四公布库存数据.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量 NYMEX合约

3月原油 95.23 -1.45 -1.5% 94.95 96.92 306,367 37,956

4月原油 95.75 -1.32 -1.4% 95.44 97.28 186,968 236,391

2月RBOB汽油 2.8338 0.0039 0.1% 2.8229 2.8571 26,338 44,506

3月RBOB汽油 2.8489 0.0078 0.3% 2.8400 2.8664 53,067 69,174

2月取暖油 3.0781 0.0099 0.3% 3.0574 3.0883 20,584 43,026

3月取暖油 3.0652 0.0095 0.3% 3.0444 3.0750 40,823 47,600

ICE合约

3月布兰特 112.80 0.38 0.3% 112.06 113.15 232,620 207,850

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 933,624 529,234 465,162 1,491,867 3,116

汽油 134,357 179,357 122,618 323,839 4,307

取暖油 100,027 142,470 136,140 304,196 -622 (完)

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