国际油市: 布兰特原油守在112美元上方,因中国制造业数据强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
0531GMT,布兰特原油3月期约 微跌0.03美元,至每桶112.77美元.美国原油期货 报95.57美元,上涨0.34美元.周三下跌1.5%,因担心库欣库存可能进一步增加.
Rampono称,今年中国石油日需求可能增长逾7%,至1,130万桶.
路透访问全球逾600名分析师的调查结果显示,今年全球经济表现料小幅转好,增长3.3%,因亚洲经济恢复成长将逐步抑制西方国家政治和经济困境的影响.
美国可能违约的忧虑暂时消退,美国众议院在周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债.
美国新扩容输油管道Seaway意外降低输油量,拖累西德克萨斯中质油价格.
布兰特原油和西德克萨斯中质油期约周四走势分化,价差小幅收窄CL-LCO1=R.周二价差曾走阔近2美元,收报17.57美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/王翔琼; 审校 蔡美珍/丁琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。