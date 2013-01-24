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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 14:17 BJT

国际油市: 布兰特原油守在112美元上方,因中国制造业数据强劲

0531GMT,布兰特原油3月期约 微跌0.03美元,至每桶112.77美元.美国原油期货 报95.57美元,上涨0.34美元.周三下跌1.5%,因担心库欣库存可能进一步增加.

Rampono称,今年中国石油日需求可能增长逾7%,至1,130万桶.

路透访问全球逾600名分析师的调查结果显示,今年全球经济表现料小幅转好,增长3.3%,因亚洲经济恢复成长将逐步抑制西方国家政治和经济困境的影响.

美国可能违约的忧虑暂时消退,美国众议院在周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债.

美国新扩容输油管道Seaway意外降低输油量,拖累西德克萨斯中质油价格.

布兰特原油和西德克萨斯中质油期约周四走势分化,价差小幅收窄CL-LCO1=R.周二价差曾走阔近2美元,收报17.57美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/王翔琼; 审校 蔡美珍/丁琦)
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