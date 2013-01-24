国际油市: 油价上涨,因数据良好且预计Seaway管道即将恢复全面运营

* 上周美国初请失业金人数降至五年低位

* EIA称上周美国汽油库存意外减少

* 主要原油消费国的经济数据强劲

路透纽约1月24日 - 原油价格周四上涨,成交放量,受中国,欧元区和美国强劲的经济数据提振,美国原油价格得到额外提振,因预期Seaway输油管道可能将在一周内恢复全面运营.

运营Seaway输油管道的Enterprise Products Partners 周四表示,目前尚无Seaway管道全面恢复输送的时间表.该公司称,Seaway管道输送量下降是因为在德克萨斯州Jones Creek的库存高企,这是由于附近炼厂及输油管道的非公司控制范围内的因素造成.

交易消息人士称,他们认为Seaway输送管道将被加固,在一周内或将恢复运送.

布兰特3月原油期货 升0.48美元,结算价报每桶113.28美元,盘中高见113.65美元的三个月高位,但升幅受到抑制,因全球原油供应不断上升.

美国原油期货 上升0.76美元,结算价报每桶95.95美元,从周三下挫1.5%的跌势中反弹,因透过Seaway输油管道的交货不断增加.

美国原油期货价格的上升幅度超过布兰特原油期货,令布兰特原油期货较美国原油期货升水收窄至17.33美元,根据结算价,周三升水为17.57美元.

成交放量,纽约商业期货交易所(NYMEX)美国原油成交量较30日移动均值高出30%.布兰特原油成交量较30日移动均值高出25%.

中国和欧元区采购经理人指数(PMI)令人鼓舞,美国一周初请失业金人数下降,以及美国制造业数据强劲,对油市带来支持.

油市一直在密切关注石油消费大国的经济数据,以从中寻找燃料需求增加的迹象.美国一周初请失业金人数降至2008年1月以来最低水准,而且制造业创下2011年3月以来最强表现.

美国能源资料协会(EIA)公布,美国一周汽油库存减少174万桶,至2.3326亿桶,预估为增加150万桶. 数据为汽油期货带来支持,推高汽油价格.

美国RBOB汽油期货上升约1%,连升第六天,此为2011年12月来的最长涨势.

EIA称,美国一周原油和馏分油库存均增加.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量 NYMEX合约

3月原油 95.95 0.72 0.8% 95.12 96.68 222,732 318,008

4月原油 96.45 0.70 0.7% 95.60 97.16 75,751 189,402

2月RBOB汽油 2.8629 0.0291 1.0% 2.8171 2.8762 19,910 33,024

3月RBOB汽油 2.8767 0.0278 1.0% 2.8316 2.8882 54,269 55,410

2月取暖油 3.0864 0.0083 0.3% 3.0693 3.0958 28,702 28,837

3月取暖油 3.0764 0.0112 0.4% 3.0561 3.0848 51,037 42,466 ICE合约

3月布兰特 113.28 0.48 0.4% 112.40 113.65 202,723 239,710

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 622,830 950,328 472,769 1,507,322 -15,455

汽油 136,081 143,463 122,618 323,839 4,307

取暖油 134,058 110,003 136,140 304,196 -622 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

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产油国官方售价英文原文