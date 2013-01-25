版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 13:33 BJT

国际油市: 布兰特原油期货持于113美元上方,受中美经济数据支撑

"中美经济数据支撑了2013年在较低风险环境下经济小幅成长的前景,"CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示.

"工业需求的改善将协助整体石油需求."

除制造业数据报喜外,美国就业情况也有改善,上周初请失业金人数降至五年低位.全球经济数据乐观提振投资者的风险胃纳,激励全球股市和部分大宗商品.

美国方面,投资人密切关注Seaway输油管线,周三该管线运营方将从库辛到美国墨西哥湾的输油量削减逾半,降至每日17.5万桶.该日输送能力40万桶的管线本是缓解库欣高位库存的重要环节.

尽管Seaway输油量减少,美国近月原油价格仍有望连续第七周上涨.贸易消息人士表示,该输油管线可能很决就会回到满载.

美国一周石油库存报告中的汽油库存降幅超乎预期,拉抬RBOB汽油期货 在周三上涨近1%.

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存因原油加工量减少而上升.汽油库存下降,馏分油库存则增加. (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 戴素萍; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐