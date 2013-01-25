国际油市:获利了结令油价稳中有跌,美国原油连升七周

金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
* 美国原油连升七周
* 汽油期货上涨,取暖油期货走软
* 德国企业景气指数为逾半年最高
路透1月25日 - 原油价格周五稳中有跌,交易商获利了结.此前主要经济体公布强劲数据,令市场对全球经济体质的乐观情绪升温,支撑市场守住本周升幅.
布兰特原油期货今日收平,美国原油期货下滑,但录得七周连升,为2009年初以来最长升势.
德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月IFO企业景气判断指数连升三个月,至逾半年高位,显示欧洲最大经济体动能增强.
多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.
布兰特3月原油期货 收平,结算价报每桶113.28美元,盘中高见113.84美元.
美国原油期货 小跌0.07美元,结算价报每桶95.88美元,日高为96.56美元,本周升0.3%.
汽油期货今日涨幅最大,上扬0.54%,取暖油期货下滑,尽管美国东北部天气寒冷.
美国能源资料协会(EIA)周四公布,美国一周汽油库存减少174万桶,至2.3326亿桶,预估为增加150万桶. 数据为汽油期货带来支持.
EIA称,美国一周原油和馏分油库存均增加.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量 NYMEX合约
3月原油 95.88 -0.07 -0.1% 95.43 96.56 175,343 232,035
4月原油 96.33 -0.12 -0.1% 95.94 97.07 51,902 79,684
2月RBOB汽油 2.8754 0.0125 0.4% 2.8527 2.8856 19,365 29,665
3月RBOB汽油 2.8898 0.0131 0.5% 2.8679 2.8995 49,590 58,439
2月取暖油 3.0568 -0.0296 -1.0% 3.0551 3.091 25,572 36,723
3月取暖油 3.0489 -0.0275 -0.9% 3.0458 3.0815 52,188 52,862 ICE合约
3月布兰特 113.28 0.00 0.0% 112.83 113.84 196,051 211,582
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 415,650 639,215 477,605 1,511,674 -4,352
汽油 119,733 150,463 123,405 328,727 108
取暖油 137,036 144,019 135,926 307,786 928 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 4月15-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) --