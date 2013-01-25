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亚洲 | 2013年 1月 26日 星期六 06:31 BJT

国际油市:获利了结令油价稳中有跌,美国原油连升七周

* 美国原油连升七周

* 汽油期货上涨,取暖油期货走软

* 德国企业景气指数为逾半年最高

路透1月25日 - 原油价格周五稳中有跌,交易商获利了结.此前主要经济体公布强劲数据,令市场对全球经济体质的乐观情绪升温,支撑市场守住本周升幅.

布兰特原油期货今日收平,美国原油期货下滑,但录得七周连升,为2009年初以来最长升势.

德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月IFO企业景气判断指数连升三个月,至逾半年高位,显示欧洲最大经济体动能增强.

多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.

布兰特3月原油期货 收平,结算价报每桶113.28美元,盘中高见113.84美元.

美国原油期货 小跌0.07美元,结算价报每桶95.88美元,日高为96.56美元,本周升0.3%.

汽油期货今日涨幅最大,上扬0.54%,取暖油期货下滑,尽管美国东北部天气寒冷.

美国能源资料协会(EIA)周四公布,美国一周汽油库存减少174万桶,至2.3326亿桶,预估为增加150万桶. 数据为汽油期货带来支持.

EIA称,美国一周原油和馏分油库存均增加.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量 NYMEX合约

3月原油 95.88 -0.07 -0.1% 95.43 96.56 175,343 232,035

4月原油 96.33 -0.12 -0.1% 95.94 97.07 51,902 79,684

2月RBOB汽油 2.8754 0.0125 0.4% 2.8527 2.8856 19,365 29,665

3月RBOB汽油 2.8898 0.0131 0.5% 2.8679 2.8995 49,590 58,439

2月取暖油 3.0568 -0.0296 -1.0% 3.0551 3.091 25,572 36,723

3月取暖油 3.0489 -0.0275 -0.9% 3.0458 3.0815 52,188 52,862 ICE合约

3月布兰特 113.28 0.00 0.0% 112.83 113.84 196,051 211,582

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 415,650 639,215 477,605 1,511,674 -4,352

汽油 119,733 150,463 123,405 328,727 108

取暖油 137,036 144,019 135,926 307,786 928 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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