国际油市: 布兰特原油持于每桶113美元上方,关注美联储政策会议

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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但根据路透调查的分析师预估,周五的非农就业数据料将显示1月失业率持平于7.8%,新增15.5万个就业岗位,与12月相同.
"市场人士等着看这两个事件的结果,今天油价不太可能有大波动,"Newedge Japan大宗商品业务主管Ken Hasegawa称.
"如果这两个事件有正面结果,西德克萨斯中质油(WTI)周五就有可能触及每桶100美元,但若结果比预期更差,下档会在每桶94美元附近受限."
他并称,布兰特原油价格本周可能在112-117美元区间.
0605GMT,布兰特原油 小涨0.02美元,至113.30美元.美国原油期货 上涨0.22美元,至96.10美元,此前已连续七周录得涨幅,为2009年年初以来最长连涨.
"技术面而言,我认为(油价)正要上涨,"Hasegawa指出,理由是最近经济数据强劲,指向全球经济复苏.
市场等待周三公布的美国第四季国内生产总值(GDP)数据,寻找交投线索.
中东紧张局势引发的供给面疑虑,亦为油价提供支撑.(完)
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(编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)
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