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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 14:29 BJT

国际油市: 布兰特原油持稳于114美元上方,市场关注美联储利率决议

"有看多油价的原因,我们的看法是,本周会继续出现好于预期的美国数据,并且应当推动油价朝同一个方向波动,"法国兴业银行驻香港大宗商品策略师Jeremy Friesen表示.

"不过我们也确实认为供应面很可能会充足,最终会在第二季限制油价."

投资者信心获得提振,因11月美国房价上涨,较上年同期涨逾5%,创下2006年8月以来的最大同比涨幅.

目前市场的焦点在美国联邦储备理事会(美联储,FED).美联储周二开始举行为期两天的会议,今日稍晚将公布政策决定.其已经表示,预计将维持短期利率在极低水平,以帮助支撑经济.

油市短期前景也受到对于中国经济增长加速的乐观看法提振.

路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月位于荣枯线50上方.

此外,美国能源资料协会(EIA)将在1530GMT公布原油库存周报.分析师预计美国上周原油库存增加260万桶.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/李春喜; 审校 戴素萍/徐文焰)
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