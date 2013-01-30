国际油市:油价上涨,因经济乐观情绪盖过美国经济数据疲弱的影响

* 上周美国原油库存增幅大于预期

* 欧元区经济景气指数连升三个月

* 美国GDP数据疲弱限制油价涨幅

路透纽约1月30日 - 布兰特原油期货价格周三触及三个月高位,此前欧洲公布的经济数据优于预期,引发对全球经济的乐观情绪,之后美国公布的经济成长数据意外疲弱,令油价缩减涨幅.

美国公布的成品油库存减少,进一步支撑人气,尽管原油库存大增.

布兰特3月原油期货 升0.54美元,结算价报每桶114.90美元,盘中高见115.24美元的10月16日来高位.

美国原油期货 上升0.37美元,结算价报每桶97.94美元.

美国RBOB汽油期货 突破每加仑3美元的关口,为9月底来首见,结算价升超过2%,报3.0387美元.

美国第四季经济意外萎缩,且为2007-09衰退以来首次下滑,因企业减少填补库存,且政府支出大减.

美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存增加595万桶,市场预估为增加260万桶.

但近期对全球经济的乐观情绪盖过了库存数据和美国经济成长数据的影响.

欧元区公布的1月经济景气指数优于预期,连升三个月,显示欧元区经济可能正走出去年第四季的低点.

美联储周三决定维持其每月850亿美元的购债计划,旨在提振经济,且在失业率前景明显改善前不太可能停止该计划.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量 NYMEX合约

3月原油 97.94 0.37 0.4% 97.32 98.24 200,245 252,931

4月原油 98.38 0.39 0.4% 97.77 98.66 53,037 66,125

2月RBOB汽油 3.0387 0.0653 2.2% 2.9618 3.0500 14,984 22,900

3月RBOB汽油 3.0332 0.0569 1.9% 2.9626 3.0398 63,734 51,031

2月取暖油 3.1173 0.0081 0.3% 3.0980 3.1341 12,208 28,294

3月取暖油 3.1087 0.0101 0.3% 3.0900 3.1240 50,866 61,451 ICE合约

3月布兰特 114.90 0.54 0.5% 114.07 115.24 188,528 208,914

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 484,575 649,676 472,681 1,553,636 -27,653

汽油 179,298 150,879 125,388 319,335 -5,146

取暖油 138,278 149,396 133,475 306,817 511 (完)

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