国际油市: 布兰特原油创三个多月高点,因经济复苏希望提振人气

"经过多年来唯恐经济将崩溃的忧心之后,似乎最糟的情况已经过去.所以中国传出的利好,以及美国经济复苏的预期心理,促使资金重回股市、大宗商品和能源市场."三菱商事石油风险经理Tony Nunan说.

0404GMT,布兰特原油 涨0.13美元至每桶115.03美元,盘中曾触及10月16日以来最高位115.25美元.美国原油 下跌0.03美元,报97.91美元.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.

交易员目前等待美国周五的非农就业报告,以及中国官方的制造业数据,后者料将显示工业活动正在增温.

日本12月工业生产创一年半来最快增速,且制造业者预计后续将继续上升,引发外界寄望全球需求及出口趋稳将助日本经济摆脱不景气.

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存急增;燃料库存的降幅则远超乎预期. (完)

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