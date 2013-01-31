国际油市: 布兰特原油上扬,本月与美国原油期货均收高

路透纽约1月31日 - 布兰特原油期货周四上涨至三个月高位,较美国原油升水扩大.有关美国中西部原油库存上升的担忧,引发大量基于这两个指标原油价差的交易.

布兰特原油较美国原油升水跳涨至每桶18美元,为1月初以来首次.交易商称因投资者担心美国原油合约交割地库欣的库存增加.

交易商关注库欣至德州Seaway管线重新恢复原先输运水平的时间进度.该管线1月初开始启动,用于把美国与加拿大原油输送到美国墨西哥湾沿岸.

美国2月汽油期货 终结10日连涨,期间价格大涨12%.该合约结算时将到期.

布兰特原油上涨0.65美元,结算价报每桶115.55美元,为10月中旬以来最高结算价,日高为115.76美元.本月布兰特原油期货涨4.44美元,或4%.

布兰特原油较美国原油升水收在18.06美元.美国原油期货 下跌0.45美元,结算价报每桶97.49美元,此前曾触及逾四个月最高价格.本月美国原油期货大涨5.67美元,或6.17%.

美国原油期货成交量较30日均值高出近35%.布兰特原油成交量则比较接近30日均值.

美国RBOB汽油期货 下跌0.0091美分,结算价报每加仑3.0258美元.交投更活跃的3月合约亦下挫,它将在周五成为近月合约.

市场人士称,周五美国非农就业数据和中国官方制造业数字公布前,油价变动幅度恐有限.

中东紧张局势所造成的供给忧虑,持续扶助布兰特原油价格.(完)

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