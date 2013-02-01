国际油市: 布兰特原油触及115美元上方的三个多月高位,受中东紧张局势提振

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
但中国经济数据令人失望,限制油价涨幅.中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.4,低于预估,暗示经济反弹力度估计温和.
0358GMT,布兰特原油期货 上涨0.31美元,至每桶115.86美元,创10月中来最高.美国原油 小涨0.03美元至97.52美元.
油价也获得一些支撑,因汇丰中国1月制造业PMI终值跳升至两年高位,这支持复苏将由内需而不是出口拉动的预期.
投资者将关注1330GMT出炉的美国非农就业数据,寻找关于全球经济力度的更多线索,研判疲弱的能源需求是否有改善迹象.
中东紧张局势引发的忧虑支撑布兰特原油价格.
叙利亚周四向联合国抗议以色列对该国发动空袭,并警告称可能做出"令人意外的"回应.
此外,围绕伊朗铀浓缩计划的紧张情势不断提高.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/杜明霞; 审校 龚芳/于春红)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称