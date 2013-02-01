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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 12:33 BJT

国际油市: 布兰特原油触及115美元上方的三个多月高位,受中东紧张局势提振

但中国经济数据令人失望,限制油价涨幅.中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.4,低于预估,暗示经济反弹力度估计温和.

0358GMT,布兰特原油期货 上涨0.31美元,至每桶115.86美元,创10月中来最高.美国原油 小涨0.03美元至97.52美元.

油价也获得一些支撑,因汇丰中国1月制造业PMI终值跳升至两年高位,这支持复苏将由内需而不是出口拉动的预期.

投资者将关注1330GMT出炉的美国非农就业数据,寻找关于全球经济力度的更多线索,研判疲弱的能源需求是否有改善迹象.

中东紧张局势引发的忧虑支撑布兰特原油价格.

叙利亚周四向联合国抗议以色列对该国发动空袭,并警告称可能做出"令人意外的"回应.

此外,围绕伊朗铀浓缩计划的紧张情势不断提高.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/杜明霞; 审校 龚芳/于春红)
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