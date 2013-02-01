国际油市: 布兰特原油跳涨,和美国原油的升水走宽

* 美国原油库存上升,引发早盘套利交易
* 美国就业增长小幅改善
* 美股道指自2007年10月来首次升穿14,000点
路透纽约2月1日 - 布兰特原油周五上升至四个月高位,交易商称,因对全球经济复苏感到乐观,而布兰特原油较美国原油期货的升水走宽约1美元,套利交易大幅增加.
布兰特原油较美国原油的升水走阔,因预期库欣库存大增.
交易商表示,库欣库存可能继续增加,因为Seaway输送管道在今年下半年前,可能未达到每日40万桶原油全面运输量.
一些市场人士称,周五升水的变动可能因对冲基金调整主要仓位而被放大.
布兰特原油 连升第三周,录得两个月来最大单周升幅.美国原油连升第八周,追平在2004年7-8月的类似升势.
3月布兰特升至每桶117.07美元的日内高位,此为9月来的最高.近月布兰特原油结算价升1.21美元,报每桶116.76美元.本周,上升3.48美元或3%.
美国原油 升0.28美元,至每桶97.77美元,抺去稍早跌幅.本周,美国原油期货升1.89美元,或约2%.
成交放量,美国原油成交易较30日移动均值高出约60%,布兰特原油成交量较30日移动均值高出超过40%.
在美国交易时段,近月美国原油较布兰特原油期货贴水走宽至超过19美元.尾盘贴水报18.99美元,周四报18.06美元.
美国劳工部公布,1月非农就业岗位增加15.7万个,略低于市场预估的增加16.0万个,不过12月数据则是由原先公布的15.5万个上修为19.6万个,11月数据更是从16.1万个大幅上修至24.7万个.1月失业率为7.9%,略高于市场预估的7.8%.
行业调查显示,全球1月制造业活动也反弹,录得2009年8月来的最大月度升幅.
美国股市周五上升至五年高位,道指收在14,000点上方,为2007年10月来首次,因就业和制造业数据显示美国经济复苏仍在正轨. (完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)