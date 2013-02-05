版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:06 BJT

国际油市:油价下滑,三周连升后出现获利了结

* 布兰特和美国原油期货均从四个月高位回落

* 逾三周上涨后卖压出笼

* 伊朗消息令供应忧虑略有缓和

路透纽约2月4日 - 原油期货周一跟随股市下滑,在三周连升后交易商锁定获利,油价自12月初期以来已大涨约10%.

各个市场都有卖压,美股标普500指数 等主要股指下挫.

分析师表示,伊朗欲同西方就其核计划重启谈判的消息也令市场承压.

"美元走强给市场带来一些压力,且周末地缘政治风险可能已有所降低,至少是口头上的."Price Futures Group分析师Phil Flynn表示.

布兰特原油期货 跌至每桶115.32美元的日低,之后略有反弹,结算价报115.60美元.

美国原油期货 跌1.70美元,至96.07美元低点,结算价报96.17美元.美国原油期货已连升八周,为2004年7-8月以来最长升势.

上周全球经济状况改善,美国公布1月非农就业岗位增加15.7万,供应管理协会(ISM)制造业指数触及4月来最高.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐