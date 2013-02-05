国际油市:油价下滑,三周连升后出现获利了结

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 布兰特和美国原油期货均从四个月高位回落
* 逾三周上涨后卖压出笼
* 伊朗消息令供应忧虑略有缓和
路透纽约2月4日 - 原油期货周一跟随股市下滑,在三周连升后交易商锁定获利,油价自12月初期以来已大涨约10%.
各个市场都有卖压,美股标普500指数 等主要股指下挫.
分析师表示,伊朗欲同西方就其核计划重启谈判的消息也令市场承压.
"美元走强给市场带来一些压力,且周末地缘政治风险可能已有所降低,至少是口头上的."Price Futures Group分析师Phil Flynn表示.
布兰特原油期货 跌至每桶115.32美元的日低,之后略有反弹,结算价报115.60美元.
美国原油期货 跌1.70美元,至96.07美元低点,结算价报96.17美元.美国原油期货已连升八周,为2004年7-8月以来最长升势.
上周全球经济状况改善,美国公布1月非农就业岗位增加15.7万,供应管理协会(ISM)制造业指数触及4月来最高.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。