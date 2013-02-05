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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:51 BJT

国际油市: 布兰特油价跌向115美元,因欧洲忧虑重燃及美元走坚

"油市近期上扬后稍作休息,或将在当前水平附近整固,因其它市场亦走低,"辉立期货资深投资分析师Ker Chung Yang称.

"当前主要忧虑是欧洲,而且美国经济数据表现也好坏不一."

0547GMT,布兰特原油期货 下跌0.39美元至每桶115.21美元,昨日下跌近1%.布兰特原油过去三周均走高,上周五更曾触及117美元上方的四个多月高位.

美国原油期货 下跌0.05美元至每桶96.12美元,周一下跌1.6%.美国原油期货过去八周均上扬,涨势创2004年以来最长.

不过,本周市场成交量或许会下降,因为亚洲主要市场将逐渐步入农历新年假期.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜; 审校 张明钧)
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