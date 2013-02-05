国际油市: 布兰特油价跌向115美元,因欧洲忧虑重燃及美元走坚

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
"油市近期上扬后稍作休息,或将在当前水平附近整固,因其它市场亦走低,"辉立期货资深投资分析师Ker Chung Yang称.
"当前主要忧虑是欧洲,而且美国经济数据表现也好坏不一."
0547GMT,布兰特原油期货 下跌0.39美元至每桶115.21美元,昨日下跌近1%.布兰特原油过去三周均走高,上周五更曾触及117美元上方的四个多月高位.
美国原油期货 下跌0.05美元至每桶96.12美元,周一下跌1.6%.美国原油期货过去八周均上扬,涨势创2004年以来最长.
不过,本周市场成交量或许会下降,因为亚洲主要市场将逐渐步入农历新年假期.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜; 审校 张明钧)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。