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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 05:48 BJT

国际油市: 布兰特原油触及20周高位,经济数据与市场人气双双利好

* 美国与欧洲股市反弹

* 欧元区服务业PMI高于预期,欧元受提振

* 布兰特原油较美国原油升水触及2013年最阔水平

路透纽约2月5日 - 布兰特原油期货周二上涨并触及20周高点,因正面经济数据和强劲企业财报提振华尔街股市和其他金融市场.

美国原油期货涨势较为温和.投资者担心俄克拉荷马州库欣供给过剩,让涨势受限.布兰特原油较美国原油期货升水走阔,一度触及今年最高水准.

欧洲采购经理人指数(PMI)和美国服务业数据为金融市场助力.此外,企业获利高于预估,也帮助道琼工业指数突破14,000点.标普500指数和Nasdaq指数今日均上涨超过1%.昨日道指录得11月迄今最高降幅.

布兰特原油较美国原油期货升水CL-LCO1=R走阔至20.34美元,为年内最阔水准,并且逼近100日移动均值,最后收在19.88美元,比周一收盘位高出0.45美元.

布兰特原油 上涨0.92美元,结算价报每桶116.52美元,盘中交投震荡.日内一度跌至115.01美元的低位,亦曾攀升至去年9月中旬迄今最高117.23美元.布兰特原油在2013年已经上涨超过5%.

美国原油期货 涨0.47美元,报96.64美元.

原油交易商也在等待美国一周原油库存数据.路透调查周一显示,一周库存有可能增加280万桶.

美国石油协会(API)周二稍晚发布的报告显示,上周原油库存增加360万桶.美国能源资料协会(EIA)的数据将在周三公布.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 母红)
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