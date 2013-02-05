国际油市: 布兰特原油触及20周高位,经济数据与市场人气双双利好

港报社评：回归20年，应探究港人对“一国两制”诉求--明报4月7日
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。
* 美国与欧洲股市反弹
* 欧元区服务业PMI高于预期,欧元受提振
* 布兰特原油较美国原油升水触及2013年最阔水平
路透纽约2月5日 - 布兰特原油期货周二上涨并触及20周高点,因正面经济数据和强劲企业财报提振华尔街股市和其他金融市场.
美国原油期货涨势较为温和.投资者担心俄克拉荷马州库欣供给过剩,让涨势受限.布兰特原油较美国原油期货升水走阔,一度触及今年最高水准.
欧洲采购经理人指数(PMI)和美国服务业数据为金融市场助力.此外,企业获利高于预估,也帮助道琼工业指数突破14,000点.标普500指数和Nasdaq指数今日均上涨超过1%.昨日道指录得11月迄今最高降幅.
布兰特原油较美国原油期货升水CL-LCO1=R走阔至20.34美元,为年内最阔水准,并且逼近100日移动均值,最后收在19.88美元,比周一收盘位高出0.45美元.
布兰特原油 上涨0.92美元,结算价报每桶116.52美元,盘中交投震荡.日内一度跌至115.01美元的低位,亦曾攀升至去年9月中旬迄今最高117.23美元.布兰特原油在2013年已经上涨超过5%.
美国原油期货 涨0.47美元,报96.64美元.
原油交易商也在等待美国一周原油库存数据.路透调查周一显示,一周库存有可能增加280万桶.
美国石油协会(API)周二稍晚发布的报告显示,上周原油库存增加360万桶.美国能源资料协会(EIA)的数据将在周三公布.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 母红)
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。
美国联储局所公布的货币政策会议纪要，指大多数联储官员认为今年稍后时间调整资产负债表规模应当合宜，而缩减的资产范围应包括美国国债及按揭抵押贷款证券（MBS）。其实自美国打开加息大门后，缩表也是顺序的步伐，但预计政策的转变应在实际行动前很长时间就进行市场沟通，让市场人士有充分时间应对，现时开始放声气，到实际行动，时间多久还是要有所琢磨。目前市场主要关注的是「习特会」，如果美国总统特朗普威胁要发动贸易战，就算没有缩表忧累，美股都托不住。 技术上，道指于去年11月特朗普胜出大选之后一路挟升，50天綫就从未失守，但步至3月底，开始有所不断考验，目前确为关键，若确认失守20,581预示调整浪要进一步回试近20,000点心理大关。