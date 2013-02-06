国际油市: 布兰特原油保持在116美元上方,因欧美经济数据乐观

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
美国原油本周迄今跌逾1%,因对俄克拉荷马州库欣供给过剩的忧虑令其承压.
布兰特原油期货相对持稳,受北海原油3月供应短缺预期支撑.
1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6,高于12月的47.2;1月初值为48.2.
虽然综合PMI仍然低于50,表示经济活动仍在萎缩状态,但连续第三个月出现上升.
然而周二公布的一项调查显示,法国1月服务业活动下滑速度为2009年年初全球金融风暴以来最快,显示法国经济今年开局表现疲软.
投资者现在关注欧洲央行周四会议以及中国周五将公布的贸易数据.
美国原油库存亦受关注,分析师预计美国商用原油库存上周可能增加.
美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存增加360万桶,超过分析师此前预估的增加280万桶.
美国能源资料协会(EIA)将于今日晚些时候公布一周库存报告.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 石冠兰; 审校 王兴亚)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。