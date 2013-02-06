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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 12:50 BJT

国际油市: 布兰特原油保持在116美元上方,因欧美经济数据乐观

美国原油本周迄今跌逾1%,因对俄克拉荷马州库欣供给过剩的忧虑令其承压.

布兰特原油期货相对持稳,受北海原油3月供应短缺预期支撑.

1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6,高于12月的47.2;1月初值为48.2.

虽然综合PMI仍然低于50,表示经济活动仍在萎缩状态,但连续第三个月出现上升.

然而周二公布的一项调查显示,法国1月服务业活动下滑速度为2009年年初全球金融风暴以来最快,显示法国经济今年开局表现疲软.

投资者现在关注欧洲央行周四会议以及中国周五将公布的贸易数据.

美国原油库存亦受关注,分析师预计美国商用原油库存上周可能增加.

美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存增加360万桶,超过分析师此前预估的增加280万桶.

美国能源资料协会(EIA)将于今日晚些时候公布一周库存报告.(完)

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(编译 石冠兰; 审校 王兴亚)

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