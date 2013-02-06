国际油市: 布兰特原油上扬,但EIA库存数据偏空拖低美国原油期货

* 布兰特较美国原油期货升水超过20美元

* 前周美国原油库存增加262万桶--EIA

* 市场关注ECB会议结果和中国贸易数据

路透纽约2月6日 - 布兰特原油期货受市场对经济的乐观人气带动,周三小幅上涨.但美国原油期货价格下滑,之前数据显示该国原油库存意外增加.

布兰特原油较美国原油期货,或西德克萨斯中质油(WTI)升水超过了每桶20美元.盘中大部分时间,原油价格都在跟随美国股市走势;而美股在近期触及五年高位后走低.美股原油期货午盘上涨,结算价最终小幅收低.

"目前,原油继续跟随金融市场的动向.市场看起来对经济因素非常敏感;这些要素仍然是主要的驱动力量."Tradition Energy分析师Gene McGillian表示.

欧洲央行(ECB)预计将在周四会议上保持利率在0.75%的纪录低点不变,但市场将会关注的是,政策制定者是否担心强势欧元将损害西班牙等问题经济体的复苏.

布兰特原油期货 涨0.21美元,结算价报每桶116.73美元,但仍低于昨日的盘中高点,或9月中旬迄今高位.

美国原油期货 下跌0.02美元,结算价报96.62美元.

根据美国能源资料协会(EIA)一周库存报告,美国原油库存上周增加262万桶.汽油库存增加174万桶,馏分油库存则减少104万桶.

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:"这绝对是一份偏空的报告.供给持续增加,对原油期货不利."

一位业界消息人士表示,沙特阿拉伯1月原油出口量持稳于每天905万桶,12月时为每天902.5万桶.

本周发布的经济数据表明,欧元区经济已经渡过难关;Markit欧元区采购经理人指数(PMI)数据表现强劲.但人们的担心仍徘徊在西班牙和意大利政治冲突之上.

投资者将关注周四的欧洲央行会议和周五的中国贸易数据,借此获得有关全球经济状况的更多佐证及其对大宗商品需求的意义.(完)

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