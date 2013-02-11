国际油市: 布兰特原油期货下滑,美国东北部暴风雪对燃料供应影响不大

中国汇市：人民币早盘放量小跌，客盘仍略偏购汇然短期料仍延续区间波动
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
路透纽约2月11日 - 布兰特原油期货周一下滑,汽油期货领跌,上周美国东北部遭遇暴风雪预计对该地区燃料供应影响不大.美国东北部为全球最大的汽油市场之一.
投资人担心欧元区经济体质也令上周中国发布强于预期需求成长报告后带动的信心受压.
布兰特原油 跌0.77美元,结算价报每桶118.13美元,稍早跌至117.54美元.
美国原油期货 大涨1.31美元,结算价报每桶97.03美元,RBOB汽油期货 跌超过3美分,报每加仑3.0212美元.
布兰特原油较美国原油升水由上周五的23.18美元大跌至21.10美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。
路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。