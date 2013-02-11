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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 04:47 BJT

国际油市: 布兰特原油期货下滑,美国东北部暴风雪对燃料供应影响不大

路透纽约2月11日 - 布兰特原油期货周一下滑,汽油期货领跌,上周美国东北部遭遇暴风雪预计对该地区燃料供应影响不大.美国东北部为全球最大的汽油市场之一.

投资人担心欧元区经济体质也令上周中国发布强于预期需求成长报告后带动的信心受压.

布兰特原油 跌0.77美元,结算价报每桶118.13美元,稍早跌至117.54美元.

美国原油期货 大涨1.31美元,结算价报每桶97.03美元,RBOB汽油期货 跌超过3美分,报每加仑3.0212美元.

布兰特原油较美国原油升水由上周五的23.18美元大跌至21.10美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)

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