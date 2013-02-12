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亚洲 | 2013年 2月 13日 星期三 05:00 BJT

国际油市: 油价攀升,因预期需求增长

路透纽约2月12日 - 油价周二攀升,之前美国能源资料协会(EIA)称,2013年全球石油需求增速将快于预期,且石油输出国组织(OPEC)上调今年石油消费预估.

EIA周二在其月报中,将2013年全球原油日需求增长预估上调11万桶,至105万桶.EIA还将2014年全球石油日需求增长预估上调6万桶,至141万桶.

之前,OPEC在月报中表示,预估今年全球对该组织所产原油平均每日需求增长84万桶,较之前预估值增加8万桶.

布兰特原油 上扬0.53美元,结算价报每桶118.66美元.

美国原油期货 涨0.48美元,结算价报每桶97.51美元.

RBOB汽油期货 反弹.因周末的暴风雪对美国东北部地区造成的损害不及预期的大,汽油期货周一大跌.

市场目前关注美国将公布的上周石油库存报告.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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