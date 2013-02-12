国际油市: 油价攀升,因预期需求增长

****全球外汇市场一周综述：朝鲜紧张局势升温，法国选情捉摸不定--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
路透纽约2月12日 - 油价周二攀升,之前美国能源资料协会(EIA)称,2013年全球石油需求增速将快于预期,且石油输出国组织(OPEC)上调今年石油消费预估.
EIA周二在其月报中,将2013年全球原油日需求增长预估上调11万桶,至105万桶.EIA还将2014年全球石油日需求增长预估上调6万桶,至141万桶.
之前,OPEC在月报中表示,预估今年全球对该组织所产原油平均每日需求增长84万桶,较之前预估值增加8万桶.
布兰特原油 上扬0.53美元,结算价报每桶118.66美元.
美国原油期货 涨0.48美元,结算价报每桶97.51美元.
RBOB汽油期货 反弹.因周末的暴风雪对美国东北部地区造成的损害不及预期的大,汽油期货周一大跌.
市场目前关注美国将公布的上周石油库存报告.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9
初步统计，2017年一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元；委托贷款增加6,347亿元，同比多增862亿元；信托贷款增加7,349亿元，同比多增5,756亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6,800亿元，同比多增9,005亿元；企业债券融资净减少1,472亿元，同比多减1.5万亿元；非金融企业境内股票融资2,948亿元，同比多108亿元。3月份社会融资规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元。