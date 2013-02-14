国际油市: 油价上涨,因忧虑美国汽油供应

* 汽油上涨领升油市,因忧虑汽油供应

* 欧元区去年第四季经济萎缩幅度较预期严重

* IAEA和伊朗的核谈判尚未达成协议

路透纽约2月14日 - 原油价格周四小幅攀升,因忧虑美国汽油供应带动油市上升,这盖过了对欧元区经济增长不断走弱的忧虑.

汽油价格上升超过2%,因预期炼厂维护期将降低汽油库存,尽管目前汽油库存在良好的水平.

"带动市场的原因是有关对汽油的恐慌.市场忧虑汽油供应不足,"Citi Futures Perspective能源分析师Tim Evans说.

根据周三公布的政府数据显示,美国东岸地区汽油库存升至近一年高位.

"我们一方面看到数据均衡,而另一方面价格上升,反映期货市场的忧虑,"Evans说.

布兰特原油 小升0.12美元,结算价报每桶118.00美元.4月布兰特原油期货周四成为近月合约.美国原油 升0.30美元,至每桶97.31美元.

美国RBOB汽油合约 上升超过8美分,结算价报每加仑3.1166美元.

欧洲经济数据令原油需求上升的预期降温.

欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.6%,较上年同期下滑0.9%.路透调查预估分别为下滑0.4%和下滑0.7%.

欧洲两大经济体--德国和法国均在2012年最后一季明显萎缩,显示欧元区经济衰退程度已经加深,且令今年首季度欧元区经济能否复苏打上问号.周四的官方数据显示,德国经济第四季较前季萎缩0.6%,为2009年全球金融危机肆虐以来最差表现.法国第四季经济萎缩0.3%,也逊于预期的下滑0.2%.

美国劳工部周四公布,2月9日当周初请失业金人数为34.1万人,为2008年7月12日当周以来最低(预估为36.0万人). 该数据表明美国经济复苏加速.

投资人再次忧虑中东石油供应.此前国际原子能总署(IAEA)称,与伊朗的核谈判尚未达成协议. (完)

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