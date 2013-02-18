国际油市: 布兰特原油持稳在每桶118元下方,全球成长希望给予其支撑

路透伦敦2月18日 - 布兰特原油周一在每桶118美元下方盘整,受全球经济成长改善的预期以及中东情势持续紧张的支撑.

伊朗和主要大国的谈判仍陷在僵局.投资人密切关注将在2月26日举行的另外一场会议是否会有进展.