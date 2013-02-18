国际油市: 布兰特原油持稳在每桶118元下方,全球成长希望给予其支撑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 美国因假期休市,市场成交量有限
* 美国经济复苏似走在正轨
* 投资人关注国际社会与伊朗的核子协商
路透伦敦2月18日 - 布兰特原油周一在每桶118美元下方盘整,受全球经济成长改善的预期以及中东情势持续紧张的支撑.
分析师表示,由于美国因公共假期休市,加上适逢国际石油周正在伦敦举行,使得油市交投有限.
美国上周经济数据显示,其2013年初的工业产出起步疲弱,显示美国经济复苏似乎受阻.
不过纽约州2月工业活动反弹,显示上述疲软只是暂时性现象.
1518GMT,布兰特原油 下跌20美分,报每桶117.46美元,美国原油 下跌24美分,报95.62美元.
中东方面,有关伊朗核子计画的争议仍然持续,石油重要产区的供应疑虑仍未消.
伊朗和主要大国的谈判仍陷在僵局.投资人密切关注将在2月26日举行的另外一场会议是否会有进展.
沙特原油产量及出口骤减,也对布兰特原油构成支撑.
投资人本周将关注欧元区2月采购经理人指数(PMI),以及德国景气指标.(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。