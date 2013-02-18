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货币新闻 | 2013年 2月 19日 星期二 07:04 BJT

国际油市: 布兰特原油持稳在每桶118元下方,全球成长希望给予其支撑

* 美国因假期休市,市场成交量有限

* 美国经济复苏似走在正轨

* 投资人关注国际社会与伊朗的核子协商

路透伦敦2月18日 - 布兰特原油周一在每桶118美元下方盘整,受全球经济成长改善的预期以及中东情势持续紧张的支撑.

分析师表示,由于美国因公共假期休市,加上适逢国际石油周正在伦敦举行,使得油市交投有限.

美国上周经济数据显示,其2013年初的工业产出起步疲弱,显示美国经济复苏似乎受阻.

不过纽约州2月工业活动反弹,显示上述疲软只是暂时性现象.

1518GMT,布兰特原油 下跌20美分,报每桶117.46美元,美国原油 下跌24美分,报95.62美元.

中东方面,有关伊朗核子计画的争议仍然持续,石油重要产区的供应疑虑仍未消.

伊朗和主要大国的谈判仍陷在僵局.投资人密切关注将在2月26日举行的另外一场会议是否会有进展.

沙特原油产量及出口骤减,也对布兰特原油构成支撑.

投资人本周将关注欧元区2月采购经理人指数(PMI),以及德国景气指标.(完)
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