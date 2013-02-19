国际油市: 原油价格上涨,追随美国股市升势

* 随着股市上涨,交易商买入美国原油
* 法国经济成长迟滞,引发对欧元区的忧虑
* 扩建后的Seaway输油管道输油量仍有限
路透纽约2月19日 - 原油价格周二上涨,在美国股市上涨之际交易商更加乐观,尽管美国输油管道的瓶颈问题而且欧洲经济忧虑威胁压低油市.
美国3月原油期货 结算价涨0.80美元,报每桶96.66美元,3月合约将于周三到期.
美股标准普尔500指数周二涨约0.6%,美股各指数目前徘徊于五年高位附近,因预计经济更快复苏,美国企业获利良好,以及出现大量企业并购风潮.
尽管Seaway管道运营商表示,"在可预见的未来"该管道将不能达到全部产能,或许导致美国中西部原油过剩,美国原油期货仍上涨.
布兰特4月原油期货 涨0.14美元,报每桶117.52美元,午后追随美国原油期货上涨,此前因欧洲经济忧虑而跌逾0.80美元.
"对欧洲经济的担忧一直在打压原油价格,"Price Futures Group分析师Phil Flynn称.
对2013年法国经济增长可能将低于政府目标的预期及对意大利大选的谨慎态度,加剧欧元区前景的不确定性,周二打压了原油价格.
布兰特原油期货周二稍早一度最多下跌0.83美元.
布兰特原油投机客在截至2月12日一周削减净多头部位,部位规模从纪录高位回落.
"(布兰特原油期货)价格目前似乎触及118美元的峰值,可能导致短线市场人士放弃他们的多头部位,"德国商业银行资深石油分析师Carsten Fritsch称.
美国3月取暖油期货 跌1%,3月汽油期货 周二亦下挫.
根据公司提交给联邦监管机构的文件,扩容后的Seaway Pipeline原油运送量将继续远低于名义运能,因重质和轻质原油一起输送.
"这将利空于美国石油期货,"一分析师称.
投资者关注主要大国与伊朗将于下周举行的核谈判.根据国际能源署(IEA)的估计,国际社会对伊朗的制裁已使该国石油出口降低,1月出口可能已降至每日100万桶之下.(完)
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(编译 于春红; 审校 母红)