国际油市: 原油期价跟随金属价格回落,触发止损卖盘

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
* 基金卖盘令多种商品受创
* 沙特将在第二季增产-消息人士
* 调查显示,美国原油库存预计增加,成品油库存预计减少
路透纽约2月20日 - 原油期货周三大幅走低,与贵金属和期铜一同下跌,对冲基金被迫结清大量商品头寸的传言使抛售加速.
在1700 GMT前不久,油价骤降,20分钟内下跌了逾2美元,多个合约成交量大增.几位交易商称,因市场传言,对冲基金被迫卖出数种商品的头寸.
交易商和经纪商称,出脱在近期涨势中累积的多头头寸,并触发止损卖单,导致美国3月原油合约加速下跌,该合约在本交易日结束时到期.
Citi Futures Perspective的能源期货专家Tim Evans称,市场不可能在一个交易日完成修正,基金经理在过去数周的交易中累积原油期货和期权多头头寸.
贵金属走低,金价触及七个月低位,铂金和钯金跌至逾一个月最低.
汤森路透-Jefferies CRB指数 回落0.6%,触及1月11日以来的最低.
4月布兰特原油期货 跌1.92美元,结算价报每桶115.60美元,日低为115.05美元,日高117.66美元.
即将到期的美国3月原油期货 回落2.28%,或2.20美元,结算价报每桶94.46美元,盘中交易区间为93.92-97.07美元.美国4月原油期货合约 跌1.88美元,结算价报95.22美元,日低为94.21美元.
美国3月RBOB汽油期货 也走低,回落6.17美分,结算价报每加仑3.0595美元,盘中回落逾9美分.
取暖油期货 跌2.43美分,结算价报每加仑3.1563美元.
一位石油行业的消息人士称,沙特阿拉伯预计将增产,不过,未透露具体增产规模.该国在2012年最后两个月每日减产约70万桶,令供应收紧,支撑油价.
美国的原油供应也在增加,预计该国政府和行业机构公布的周度原油库存报告将显示,上周原油库存增加,成品油库存将减少.
美国石油协会(API)公布美国最近一周原油库存增加300万桶. (完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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