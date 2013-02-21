国际油市: 油价跌势扩大,布兰特原油跌破114美元至三周低点

**卖压**

布兰特原油在2013年头六周曾累计上升10美元,因有迹象显示中国需求强劲,且沙特供应减少,油价最终在2月8日触及119.17美元上方的九个月高位.

最新的监管和交易数据显示,对冲基金和其他大型投机客在过去两个月对油价上涨的押注增加一倍左右,合约规模相当于约4.4亿桶石油.

因此交易商和分析师表示,如果基金选择出脱仓位,市场会很容易快速修正.

路透对交易数据的分析显示,周三遭遇卖压期间,美国原油价格在纽约市场早盘尾段突然骤降,短短两秒钟就有价值逾200万桶的石油合约换手.

这让一些交易商担心有大型卖家进场,此前有报导称沙特料在第二季提高产量.

油价因伊朗紧张形势加剧而受到一些支撑,此前联合国核监管机构表示,伊朗开始在其主要铀浓缩工厂使用先进的离心设备.

**美国石油库存和经济数据**

美国能源资料协会(EIA)公布的一周库存报告显示,上周原油库存增幅大于预期,达到自去年夏季以来的最高位.

但汽油价格获得一些支撑,EIA数据显示汽油库存录得自2012年5月以来的最大单周跌幅,因美国炼厂普遍在进行维护.

美国石油协会(API)称,1月美国石油需求较上年同期下降近2%.

API首席分析师John Felmy表示,"鉴于经济仍步履蹒跚,这并不令人意外."

油市、股市和欧元周四进一步承压,因调查显示2月欧元区采购经理人指数(PMI)意外恶化.

美国劳工部周四表示,上周初请失业金人数增加,且费城联邦储备银行2月制造业指数连续第二个月下滑,使外界对全球经济前景的看法更谨慎. (完)

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