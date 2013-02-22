国际油市: 布兰特原油重回114美元上方,但本周料下跌3%

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
美国和欧元区传出的经济数据疲软,令市场更为担忧全球经济仍然步履蹒跚.
0556GMT,4月洲际交易所布兰特原油期货 上涨0.51美元至每桶114.04美元,美国原油期货 上涨0.27美元至93.11美元,上日曾触及六周低位.
布兰特原油本周料下跌3%,创12月7当周以来最大单周跌幅.
CMC Global Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称,"在美国经济加快增长速度并超过目前之前,美联储不太可能开始撤出QE计划."
美联储官员就目前的量化宽松举措是否为明智之举进行了激烈辩论,当记载这一情况的上次会议记录于周三公布时,美股大跌. (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 戴素萍/李春喜)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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