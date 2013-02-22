国际油市: 布兰特原油重回114美元上方,但本周料下跌3%

0556GMT,4月洲际交易所布兰特原油期货 上涨0.51美元至每桶114.04美元,美国原油期货 上涨0.27美元至93.11美元,上日曾触及六周低位.

CMC Global Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称,"在美国经济加快增长速度并超过目前之前,美联储不太可能开始撤出QE计划."

美联储官员就目前的量化宽松举措是否为明智之举进行了激烈辩论,当记载这一情况的上次会议记录于周三公布时,美股大跌. (完)