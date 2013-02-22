国际油市: 原油价格小涨,但本周收低

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月5日
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。
* 德国企业信心增强,前景改善
* 布兰特和美国原油期货本周下跌约3%
路透纽约2月22日 - 原油价格周五上涨,因德国企业信心改善,但在本周稍早商品市场遭抛售后,原油期货价格仍录得今年最大单周跌幅.
德国智库Ifo周五公布2月企业景气判断指数跳升至107.4,高于1月修正后的104.3.2月指数亦优于路透调查41名经济分析师预估中值的升至105.0,也远高于最高的预估数据106.2.德国2月企业信心增幅创下2010年7月以来最大,且为连续第四个月上扬,暗示着个欧洲最大经济体在2012年末低迷的表现后,可能出现强劲反弹.
布兰特4月原油期货 涨0.57美元,报每桶114.10美元,本周大跌3%.美国原油期货 结算价涨0.29美元,报每桶93.13美元,本周下挫2.8%.
因投资人担心美国联邦储备理事会(FED,美联储)将较预期提前缩减购债规模,油价在周三和周四大跌.
美联储公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.
在石油产业消息人士本周稍早称全球最大石油出口国-沙特阿拉伯预计将在第二季增产后,油价也走软,尽管增产规模尚不明确.
周五油价测试了较低交易水准,分析师表示,如果下周经济数据没有预示原油需求增加,油价的反弹可能是短暂的.
欧美疲弱的经济数据令市场愈发担心油价首季升势过度,布兰特原油期货今年迄今仍升了约3%.
欧盟执委会周五报告预计今年欧元区经济将再度萎缩,且意大利周末大选前的紧张情绪令欧元承压,欧元连跌三日,限制了油价的升幅.
对美国在3月1日可能自动生效的大规模减支的忧虑也令油价和股市承压.
美国3月RBOB汽油期货 升近2美分,3月取暖油期货 变动不大.3月成品油期货将在下周到期.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 于春红)
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。