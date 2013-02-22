国际油市: 原油价格小涨,但本周收低

* 德国企业信心增强,前景改善

* 布兰特和美国原油期货本周下跌约3%

路透纽约2月22日 - 原油价格周五上涨,因德国企业信心改善,但在本周稍早商品市场遭抛售后,原油期货价格仍录得今年最大单周跌幅.

德国智库Ifo周五公布2月企业景气判断指数跳升至107.4,高于1月修正后的104.3.2月指数亦优于路透调查41名经济分析师预估中值的升至105.0,也远高于最高的预估数据106.2.德国2月企业信心增幅创下2010年7月以来最大,且为连续第四个月上扬,暗示着个欧洲最大经济体在2012年末低迷的表现后,可能出现强劲反弹.

布兰特4月原油期货 涨0.57美元,报每桶114.10美元,本周大跌3%.美国原油期货 结算价涨0.29美元,报每桶93.13美元,本周下挫2.8%.

因投资人担心美国联邦储备理事会(FED,美联储)将较预期提前缩减购债规模,油价在周三和周四大跌.

美联储公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.

在石油产业消息人士本周稍早称全球最大石油出口国-沙特阿拉伯预计将在第二季增产后,油价也走软,尽管增产规模尚不明确.

周五油价测试了较低交易水准,分析师表示,如果下周经济数据没有预示原油需求增加,油价的反弹可能是短暂的.

欧美疲弱的经济数据令市场愈发担心油价首季升势过度,布兰特原油期货今年迄今仍升了约3%.

欧盟执委会周五报告预计今年欧元区经济将再度萎缩,且意大利周末大选前的紧张情绪令欧元承压,欧元连跌三日,限制了油价的升幅.

对美国在3月1日可能自动生效的大规模减支的忧虑也令油价和股市承压.

美国3月RBOB汽油期货 升近2美分,3月取暖油期货 变动不大.3月成品油期货将在下周到期.(完)

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