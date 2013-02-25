国际油市: 布兰特原油期价因中国进口增加上扬,意大利大选令价格承压

* 中国1月原油进口增加,从伊朗的进口减少

* 意大利大选投票结束后的民调显示,无一党派获得议会绝对多数席位

* 有关伊朗核问题的新一轮磋商周二开始

路透纽约2月25日 - 布兰特原油期货周一上扬,因中国官方数据显示,全球第二大石油消费国需求强劲,但稍早涨幅收窄,因围绕意大利大选结果的不确定性令欧元承压,并使油市投资者感到不安.

中国海关数据显示,1月石油进口同比增长逾7%,自伊朗的进口减少约三分之一,引发市场担忧供应收紧.

意大利大选投票结束后的民调暗示,该国可能陷入政治僵局,引发市场担忧意大利可能陷入动荡.

布兰特4月原油期货 早盘上扬多至1.5%,触及每桶115.87美元的高位,但该合约收盘仅上扬0.34美元,报每桶114.44美元.

美国原油期货 收跌0.02美元,报每桶93.11美元,远低于稍早触及的高位94.46美元.

石油市场交易商仍在等待周二在卡萨克斯坦举行的伊朗与美国和中国等六国对伊朗核问题举行的新一轮会谈.

一位美国官员称,如果伊朗同意限制较高等级浓缩铀的生产,六国准备部分放宽针对该国的国际制裁.

投资者还等待美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二发表的证词陈述,从中寻找美联储是否会,以及以何种规模,继续执行购债计划的线索.

上周公布的美联储会议记录显示,部分委员考虑较预期提前缩减刺激举措规模,消息使金融市场倍感不安.(完)

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