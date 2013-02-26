国际油市: 布兰特原油触及一个月低位,因意大利政局现不确定性

4月布兰特原油期货 触及日低每桶113.30美元,为1月29日以来最低.0153GMT时,下跌0.64美元,报113.80美元.

美国4月原油期货 则跌0.67美元至每桶92.45美元.稍早曾触及91.92美圆的低位,为1月4日以来首见.

OptionsXpress驻悉尼市场分析师Ben Le Brun表示,他认为布兰特原油的支撑位在110美元,美国原油则在90美元.

布兰特原油期货今年迄今小涨2.4%,在2月初创下九个月高位之后未能继续积聚动能上涨,因受全球经济仍脆弱的迹象所累.

汇丰中国2月制造业PMI初值自上月的两年高位下滑,但仍连续四个月持于荣枯线上方,显示中国经济仍保持增长动力.

投资者并益发担心美联储可能较预期更早放慢其买债计划,所有目光焦点放在今日稍后美联储主席贝南克的证词演说,以研判美联储的计划.

市场也担心美国日益逼近的减支举措,周五时美国将启动削减850亿美元的预算.(完)

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