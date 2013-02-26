国际油市: 布兰特原油期货跌穿113美元至一个月低点,因意大利选举忧虑

* 意大利选举结果仍不明确激活欧元区忧虑

* 美联储主席贝南克为购债刺激措施辩解

* 伊朗同六大国谈判暗示可能让步

路透纽约2月26日 - 布兰特原油期货周二跌至一个月低点,跌穿每桶113美元,因意大利大选结果仍不明确,再度令投资人担心欧元区的稳定性,威胁到燃料需求前景.

欧元区第三大经济体-意大利的选举结果引发投资人担心该国政客可能无法组建强有力的政府开展有效的改革.

油市也关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的参议院金融委员会的证词讲话.贝南克周二在国会作证时极力为美联储购债刺激举措进行辩护,称刺激举措带来的裨益明显超过了可能出现的成本.贝南克还敦促国会议员避免将于周五开始生效的大规模减支举措,他警告称,自动减支,加上之前生效的加税举措将给经济复苏造成"重大阻力".

布兰特4月原油期货 触及1月24日来的最低112.41美元,结算价跌1.73美元,报每桶112.71美元.

美国原油期货 收跌0.48美元,报每桶92.63美元,日低为91.92美元,为1月4日来首见.

2月初布兰特原油期货一度升至九个月高位近120美元,但之后因迹象显示全球经济仍脆弱,油价回落.

布兰特原油期货跌穿50日移动均线切入位支撑水准,为1月来首次,这是交易商关注的关键市场人气指标.

美国RBOB汽油期货 盘中多数时间领跌,收挫超过7美分,报每加仑2.9816美元.

投资人也关注伊朗和六国集团在哈萨克斯坦有关伊朗核计划的谈判,预计如果伊朗同意暂停最为敏感的核项目,六国可能限制制裁.

投资人还在等待今日稍后和明日早间的美国原油库存报告.(完)

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