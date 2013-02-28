国际油市: 布兰特原油升穿112美元,受惠贝南克言论与意大利标债顺利

0438GMT时,布兰特4月原油期货 上涨0.25美元至每桶112.12美元,周三一度跌至1月22日以来最低位111.65美元.

布兰特原油期货2月份下跌近3%,或创下10月以来最大月跌幅.

美国原油期货 上涨0.26美元至93.02美元,但本月将下跌逾4%,此前为连涨三个月.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三再次为联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.

尽管贝南克令市场宽慰,但投资人仍对美国石油需求大幅升高的可能性持审慎态度,因为上周原油库存连续第六周增加.

意大利标债需求强劲,亦协助提振从石油到股票等风险资产的胃纳.

伊朗核计划的紧张情况不断,亦带来支撑.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻