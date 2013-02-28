国际油市: 布兰特原油升穿112美元,受惠贝南克言论与意大利标债顺利

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0438GMT时,布兰特4月原油期货 上涨0.25美元至每桶112.12美元,周三一度跌至1月22日以来最低位111.65美元.
布兰特原油期货2月份下跌近3%,或创下10月以来最大月跌幅.
美国原油期货 上涨0.26美元至93.02美元,但本月将下跌逾4%,此前为连涨三个月.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三再次为联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.
尽管贝南克令市场宽慰,但投资人仍对美国石油需求大幅升高的可能性持审慎态度,因为上周原油库存连续第六周增加.
意大利标债需求强劲,亦协助提振从石油到股票等风险资产的胃纳.
伊朗核计划的紧张情况不断,亦带来支撑.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬/戴素萍 审校 石冠兰/丁琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。