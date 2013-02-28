国际油市: 布兰特原油期货触及六周低位,两周累计下跌8美元

* 布兰特原油期货触及六周低位

* 美国原油期货四个月来首月下跌

* 美国GDP数据意外疲弱重压油价

路透纽约2月28日 - 布兰特原油期货周四跌至六周低位,接近每桶111美元,本月收跌.布兰特原油期货在过去两周累计回落近8美元,因对全球经济和需求力道的忧虑重燃.

尽管今日盘初走高,布兰特原油期货最终受又一波抛售的拖累走低,自1月以来首次跌至100日移动均线之下,因交易商消化弱于预期的美国GDP数据.

尽管强于预期的美国就业数据推动美国股市上扬,并为油市提供一定的支撑,但商务部公布的数据显示,美国经济第四季增幅仅为0.1%,损及经济复苏正积聚动能的希望.

4月布兰特原油期货 收跌0.49美元,报每桶111.38美元,稍早触及1月18日以来最低110.87美元.本月,布兰特原油期货累计回落3.6%.

今日的跌势拖累布兰特原油期价跌至100日移动均线切入位111.68美元之下,这是交易商密切关注的市场人气关键指标.布兰特原油期货的200日移动均线切入位在109.08美元.

美国原油期货 收挫0.71美元,报每桶92.05美元,2月收跌,之前三个月连涨.周四一度触及91.57的低位,本月累计跌幅达5.6%.

周四到期的3月RBOB汽油期货合约 上扬2%,或近0.06美元,收报每加仑2.9146美元,周三下跌超过0.12美元,因担忧需求.4月合约小幅收涨,报每加仑3.1117美元.

一项路透调查显示,多数油市分析师预计,油价今年小幅走低,因许多工业化国家需求不振,且全球供应增加.

一项对27位分析师进行的月度调查显示,分析师的一致预期为,2013年布兰特原油均价为110.10美元,低于上年均价111.70美元.但对今年油价的预期略高于上月做出的109.70美元的预期.(完)

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