国际油市：布兰特原油跌向每桶111美元，中国复苏面临不确定性

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
“虽然中国经济仍处于扩张，这让投资人感到心安，但PMI数据回落确实显示出复苏之路不是直线向上，仍有一些颠簸，”CMC Markets分析师Tim Waterer说。
0446 GMT，布兰特原油4月合约 下跌0.31美元至每桶111.07美元。该合约上日收在六周最低收位。
美国原油 下跌0.16美元至91.89美元，该合约在2月录得单月跌幅，结束此前三个月连涨态势。该近月合约仅稍稍脱离亚洲盘初触及的今年内最低点91.43美元。
“眼前的问题是，不论中国还是美国，虽然经济都有缓慢走出底部的迹象，但这些迹象还未转化成对石油的需求，”Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry说。
美国政府全面预算削减开始前的一天，白宫和共和党周四把未能避免财政危机的责任推给对方。国际货币基金组织(IMF)警告称，财政危机可能会拖累美国和世界其他国家的经济。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国上周原油库存增加113万桶，因进口增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/李婷仪; 审校 张若琪/程琳)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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