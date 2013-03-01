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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 13:25 BJT

国际油市：布兰特原油跌向每桶111美元，中国复苏面临不确定性

“虽然中国经济仍处于扩张，这让投资人感到心安，但PMI数据回落确实显示出复苏之路不是直线向上，仍有一些颠簸，”CMC Markets分析师Tim Waterer说。

0446 GMT，布兰特原油4月合约 下跌0.31美元至每桶111.07美元。该合约上日收在六周最低收位。

美国原油 下跌0.16美元至91.89美元，该合约在2月录得单月跌幅，结束此前三个月连涨态势。该近月合约仅稍稍脱离亚洲盘初触及的今年内最低点91.43美元。

“眼前的问题是，不论中国还是美国，虽然经济都有缓慢走出底部的迹象，但这些迹象还未转化成对石油的需求，”Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry说。

美国政府全面预算削减开始前的一天，白宫和共和党周四把未能避免财政危机的责任推给对方。国际货币基金组织(IMF)警告称，财政危机可能会拖累美国和世界其他国家的经济。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国上周原油库存增加113万桶，因进口增加。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/李婷仪; 审校 张若琪/程琳)
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