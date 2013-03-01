国际油市: 布兰特原油抹去年内升幅，因美国自动减支会令经济放缓

* 美国自动减支将令经济放缓

* 本周布兰特原油录得第三周下跌

* 路透调查显示OPEC 2月原油出口上升

* 中国PMI放缓至五个月低位，因外国需求下降

路透纽约3月1日 - 布兰特原油期货价格周五跌至六周低位，跌穿每桶110美元，全数抹去从年初迄今的录得的涨幅，因美国的政治僵局势将令美国实施自动减支计划。

自2月初触及119.20美元的九个月高位，过去三周布兰特原油累计下跌约每桶9美元，因在经济复苏迟滞下，对原油需求的忧虑再次浮现。

美国白宫和共和党仍就联邦预算问题上僵持不下，威胁着全球最大原油消费国的经济，850亿美元的美国联邦自动减支措施势将在周五生效。

国际货币基金组织(IMF)发言人称，美国减支的全面冲击可能令美国经济成长预估下调至少0.5个百分点,要看减支实施的幅度。IMF又表示，如果美国自动减支在周五生效,国际货币基金组织(IMF)将下调美国和全球经济成长预估。

布兰特原油期货 一度下跌至109.82美元低位，此为1月中来最低，之后在美国公布制造业活动增长加速后，布兰特原油缩减跌幅。

布兰特原油结算价报每桶110.40美元，跌0.98美元，本周下跌3.69美元，为连续第三周下跌。

美国原油 下跌1.37美元，结算价报每桶90.68美元，本周跌2.45美元。近月4月合约触及90.04美元低位，此为12月来的最低水平，且测试在200日移动均线切入位90.38美元下方，此为反映市场人气的一个关键指标，受交易商密切关注。

路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月原油出口上升，为去年10月来首次增加，这消息令油价进一步承压。

欧洲和中国经济数据疲弱，令全球经济复苏仍在苦苦挣扎的忧虑加添佐证。

周五公布的调查显示，英国制造业2月意外萎缩，新订单减少，很可能拖累第一季的经济增长。Markit/CIPS采购经理人指数(PMI)跌至47.9，逊于预期的升至51.0，为11月以来首次低于50的分水岭。1月数据修正值为50。

另一调查显示，2月法国制造业仍在阴霾之中，订单连续第20个月萎缩，显示法国仍在恢复经济成长的道路上苦苦挣扎。Markit法国2月制造业采购经理人指数(PMI)为43.9，高于1月的42.9，但仍低于50的荣枯分水岭。自去年2月以来，指数一直在50之下。

中国2月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。 (完)

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