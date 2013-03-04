国际油市：布兰特原油期货跌向110美元，美国削减支出引发忧虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透技术分析师王涛表示，布兰特原油的下一道目标将是107.79-108.16美元。
美国原油期货<CLc1下跌0.32美元至90.36美元,周五曾短暂跌破200日移动均线。分析师王涛称，可能进一步下看89.47美元。
国际货币基金组织(IMF)认为，美国的减支措施可能会把该国经济增长率抹去约0.5个百分点，从而打压全球石油需求。
美银－美林分析师团队发布报告称，影响料在第二季显现，“经济增长和石油需求充其量只能说温和，况且美国还存在紧缩财政的可能性。”CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner表示。
“整体来说，油市要面对的前景仍是需求增长缓慢而供应充足。”
路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产出量在2月升至3,032万桶/日，1月为3,021万桶，这是去年10月以来的首次增长。
油价的短期支撑因素是，由于运营商Cormorant Alpha调查碳氢化合物泄漏，英国布兰特原油管道系统在周日继续关闭。(完) (编译 孙茉莉/隋芬; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。