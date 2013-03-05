国际油市：布兰特原油期货收高，受输油管道关闭及中国需求乐观提振

* 布兰特石油管道运营商研究何时重新开放管道

* 中国2013年经济增长目标为7.5%，与2012年目标相同

* 壳牌石油宣布尼日利亚伯尼轻质原油供应遭遇不可抗力

路透纽约3月5日 - 布兰特原油期货价格周二收高，结束之前五个交易日的跌势，因中国石油需求较为乐观，美国股市升至纪录高位以及北海石油供应中断。

但原油期货涨势受限，受美国原油供应上升和该国财政危机等中期忧虑拖累。

布兰特原油期货 涨1.52美元，结算价报每桶111.61美元。美国原油期货 升0.70美元，结算价报每桶90.82美元，中止了三个交易日来的跌势。

中国周二表示，今年经济增长率目标为7.5%并集中精力提高国内消费，商品投资者从中受到鼓舞。上述目标与2012年一致.

政府报告抵消了人们对中国石油市场需求的忧虑。周末公布的采购经理人指数曾暗示中国制造业和服务业可能正在放缓。

“中国经济增长目标为7.5%，可能意味着将出台更多经济刺激政策，”Summit Energy的Matt Smith称。

Smith补充称，有迹象显示美国经济复苏正在聚集动能，股市因而上涨，这亦提振了油市。

美股道琼工业指数周二升至纪录高点，突破2007年以来的高位。今年以来道指已累计涨逾8%。

迄今投资者已摆脱了对美国政府上周五开始执行的削减支出的大部分忧虑，尽管国际货币基金组织(IMF)预计，削减支出将使美国经济增长减少0.5个百分点。

分析师称，市场正在等待美国本周将公布的非农就业数据，以从中寻找美国经济状况的更多线索及美联储货币宽松政策的前景。

油市投资者亦在等待美国能源资料协会(EIA)将于周三公布的美国原油库存数据。根据路透对分析师的调查，该数据料将显示上周美国原油库存连续第七周增加。

全球最大原油出口企业沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid al-Falih周二表示，全球石油需求近期“温和”。

**供应中断**

北海一输油管道的关闭帮助中止了布兰特原油期货的下跌趋势。每日输送8万桶布兰特原油的系统在七周内第二次关闭。

在尼日利亚，皇家荷兰/壳牌石油集团 宣布，周日发现一管道漏油后，伯尼轻质原油的输送遭遇不可抗力。目前还不清楚修复该管道需要多长时间。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻