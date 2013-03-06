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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 07:21 BJT

国际油市：油价跌至每桶111美元，因美国库存增加

* EIA公布，上周美国原油库存增幅超过预期

* 美元兑其他货币上扬，令油价承压

* 查韦斯去世后，委内瑞拉石油行业运转正常

路透纽约3月6日 - 原油期货周三小跌，至每桶111美元，之前美国政府公布的数据显示，上周国内原油库存增幅超过预期。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至3月1日当周，美国原油库存增长383万桶。分析师的预期为增加50万桶。

尽管美国石油进口减少，原油库存仍然增加，因炼厂开工率在冬季工厂维护季下降。

布兰特原油期货 跌0.55美元，结算价报每桶111.06美元，盘中交易区间为110.46－112.23美元。

美国轻质原油 收高0.39美元，收报每桶90.43美元，盘中交易区间为89.55-91.17美元。

另一个拖累油价的因素是美元走强。美元兑一篮子货币上扬0.5%，使非美国买家在购买以美元计价的商品时成本增加。

道指连续第二日触及历史高位，因迹象显示就业市场改善，这扶助油价削减部分跌幅。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，2月ADP民间部门就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。

美国商务部周三公布，美国1月工厂订单较上月下降2.0%，预估为减少2.2%。12月为增长1.3%。美国1月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌4.9%(前值为下跌5.2%)。

油市交易商还关注委内瑞拉总统查韦斯去周二世后该国情势的发展。

委内瑞拉当局承诺将根据宪法规定在30天内举行大选，但未确定具体日期。

该国石油公司PDVSA表示，石油行业运转正常，预计不会出现供应减少的情况。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 王兴亚)

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