国际油市：油价跌至每桶111美元，因美国库存增加

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
* EIA公布，上周美国原油库存增幅超过预期
* 美元兑其他货币上扬，令油价承压
* 查韦斯去世后，委内瑞拉石油行业运转正常
路透纽约3月6日 - 原油期货周三小跌，至每桶111美元，之前美国政府公布的数据显示，上周国内原油库存增幅超过预期。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至3月1日当周，美国原油库存增长383万桶。分析师的预期为增加50万桶。
尽管美国石油进口减少，原油库存仍然增加，因炼厂开工率在冬季工厂维护季下降。
布兰特原油期货 跌0.55美元，结算价报每桶111.06美元，盘中交易区间为110.46－112.23美元。
美国轻质原油 收高0.39美元，收报每桶90.43美元，盘中交易区间为89.55-91.17美元。
另一个拖累油价的因素是美元走强。美元兑一篮子货币上扬0.5%，使非美国买家在购买以美元计价的商品时成本增加。
道指连续第二日触及历史高位，因迹象显示就业市场改善，这扶助油价削减部分跌幅。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，2月ADP民间部门就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。
美国商务部周三公布，美国1月工厂订单较上月下降2.0%，预估为减少2.2%。12月为增长1.3%。美国1月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌4.9%(前值为下跌5.2%)。
油市交易商还关注委内瑞拉总统查韦斯去周二世后该国情势的发展。
委内瑞拉当局承诺将根据宪法规定在30天内举行大选，但未确定具体日期。
该国石油公司PDVSA表示，石油行业运转正常，预计不会出现供应减少的情况。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 王兴亚)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。