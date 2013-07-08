国际油市：布兰特原油期货小跌，因供应忧虑缓和

* 布兰特原油期货小跌，因供应忧虑缓和

* 美元在触及三年高位后回软

* 埃及示威引发供应忧虑

* 美国原油期货触及14个月高位，受就业数据带动

路透纽约7月8日 - 布兰特原油期货周一下滑，因利比亚一油田和一伊拉克输油管恢复运作缓和了对全球石油供应的担忧，之前布兰特原油期货因埃及局势持续动荡而升穿108美元，至三个月高位。

一利比亚石油部门高阶消息人士周一表示，利比亚的主要油田Sharara油田将恢复生产，之前同上月关闭该油田的武装组织达成协议。

两位伊拉克国营North Oil Company (NOC)的消息人士周一表示，伊拉克至土耳其港口的一输油管将在两三天内恢复运作，之前因漏油而中断。

上周，油价录得一年最大周度升幅，因埃及紧张局势扰乱市况，且美国公布的就业数据优于预期，引发市场担心美联储将缩减购债。

8月布兰特原油期货 收低0.29美元，报每桶107.43美元，盘中触及108.04美元的4月4日来最高。

近月美国原油期货 收低0.08美元，报每桶103.14美元，盘中触及104.12美元的14个月新高。