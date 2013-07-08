国际油市：布兰特原油期货小跌，因供应忧虑缓和

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 布兰特原油期货小跌，因供应忧虑缓和
* 美元在触及三年高位后回软
* 埃及示威引发供应忧虑
* 美国原油期货触及14个月高位，受就业数据带动
路透纽约7月8日 - 布兰特原油期货周一下滑，因利比亚一油田和一伊拉克输油管恢复运作缓和了对全球石油供应的担忧，之前布兰特原油期货因埃及局势持续动荡而升穿108美元，至三个月高位。
一利比亚石油部门高阶消息人士周一表示，利比亚的主要油田Sharara油田将恢复生产，之前同上月关闭该油田的武装组织达成协议。
两位伊拉克国营North Oil Company (NOC)的消息人士周一表示，伊拉克至土耳其港口的一输油管将在两三天内恢复运作，之前因漏油而中断。
上周，油价录得一年最大周度升幅，因埃及紧张局势扰乱市况，且美国公布的就业数据优于预期，引发市场担心美联储将缩减购债。
8月布兰特原油期货 收低0.29美元，报每桶107.43美元，盘中触及108.04美元的4月4日来最高。
近月美国原油期货 收低0.08美元，报每桶103.14美元，盘中触及104.12美元的14个月新高。
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价结算时报4.29美元，为2011年1月来最窄，稍早一度扩阔至4.76美元，最窄则报3.78美元。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。