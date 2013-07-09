国际油市：原油价格小升，升幅受美元走强所限

* 利比亚主要油田Sharara将恢复运作

* 美国原油库存可能连续第二周减少--路透调查

路透纽约7月9日 - 布兰特和美国原油价格周二小幅上涨，受助于股市攀升及忧虑埃及情势，不过，美元走强及原油供应恢复限制了油价升幅。

在周二收盘后，美国8月原油较9月原油合约溢价走宽大约0.30美元，至0.57美元高位。这扶助逆价差进一步扩大，即近月合约价格高于远月合约。

交易商猜测，一基金或另一实体押注今日下午稍后美国石油协会(API)公布的最新一周原油库存数据将再次大幅减少，将使更接近交割月的合约价值更高。

交易商预期周二API和周三美国能源资料协会(EIA)公布的最新一周原油库存数据将显示，库存减少。

API在油市收盘后公布，美国最近一周原油库存减少900万桶，美国最近一周汽油库存减少350万桶，馏分油库存增加280万桶。

布兰特原油期货 上升0.38美元，结算价报每桶107.81美元。美国原油期货 上涨0.39美元，结算价报每桶103.53美元，盘中低见102.31美元。

忧虑埃及暴力事件将可能引发中东其他地区的冲突。

尽管原油价格缩减部份涨幅，但布兰特原油仍接近三个月高位，美国原油在14个月高点。

美元指数 触及三年新高，限制油价涨幅。美国企业季报开局良好支持股市攀升，股市走强支撑油价。

周一，汽油期货 升至七周高位，取暖油 触及每加仑3.00美元的逾三周高点。

汽油期货上涨4美分，结算价报每加仑2.92美元，取暖油基本持平在2.98美元。

中东其他国家原油供应改善扶助布兰特原油目前在较低水平。利比亚主要油田Sharara将恢复营运，且从伊拉克基尔库克到土耳其Ceyhan港口的原油运送将在未来两三天恢复，之前因一输送管道泄漏而停运几个星期。

美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估上调1万桶，至88万桶。EIA还将2014年全球石油日需求增长预估上调5万桶，至124万桶。(完)

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