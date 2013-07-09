国际油市：原油价格小升，升幅受美元走强所限

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 利比亚主要油田Sharara将恢复运作
* 美国原油库存可能连续第二周减少--路透调查
路透纽约7月9日 - 布兰特和美国原油价格周二小幅上涨，受助于股市攀升及忧虑埃及情势，不过，美元走强及原油供应恢复限制了油价升幅。
在周二收盘后，美国8月原油较9月原油合约溢价走宽大约0.30美元，至0.57美元高位。这扶助逆价差进一步扩大，即近月合约价格高于远月合约。
交易商猜测，一基金或另一实体押注今日下午稍后美国石油协会(API)公布的最新一周原油库存数据将再次大幅减少，将使更接近交割月的合约价值更高。
交易商预期周二API和周三美国能源资料协会(EIA)公布的最新一周原油库存数据将显示，库存减少。
API在油市收盘后公布，美国最近一周原油库存减少900万桶，美国最近一周汽油库存减少350万桶，馏分油库存增加280万桶。
布兰特原油期货 上升0.38美元，结算价报每桶107.81美元。美国原油期货 上涨0.39美元，结算价报每桶103.53美元，盘中低见102.31美元。
忧虑埃及暴力事件将可能引发中东其他地区的冲突。
尽管原油价格缩减部份涨幅，但布兰特原油仍接近三个月高位，美国原油在14个月高点。
美元指数 触及三年新高，限制油价涨幅。美国企业季报开局良好支持股市攀升，股市走强支撑油价。
周一，汽油期货 升至七周高位，取暖油 触及每加仑3.00美元的逾三周高点。
汽油期货上涨4美分，结算价报每加仑2.92美元，取暖油基本持平在2.98美元。
中东其他国家原油供应改善扶助布兰特原油目前在较低水平。利比亚主要油田Sharara将恢复营运，且从伊拉克基尔库克到土耳其Ceyhan港口的原油运送将在未来两三天恢复，之前因一输送管道泄漏而停运几个星期。
美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估上调1万桶，至88万桶。EIA还将2014年全球石油日需求增长预估上调5万桶，至124万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。