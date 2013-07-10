国际油市：美国原油触及14个月新高，因美国原油库存降幅大于预期

布兰特原油期货 小涨0.14美元至每桶107.95美元，但脱离108.12美元高位，因中国数据点燃人们对该国需求的担忧。

“中国消息曾是市场主要关注点，但现在美国消息似乎成为市场看多看空的主要推动因素，”三菱商事风险经理Tony Nunan称。

“突然间，投资者似乎将(美国原油)视作投资之选，”他还称。

布兰特原油和美国原油价差CL-LCO1=R收窄0.76美元至3.52美元，因美国原油库存下降提振美国原油期货走高。

美国石油协会(API)的数据显示，最近一周美国汽油库存意外减少350万桶，馏分油库存增加280万桶。

但分析师指出，美国原油库存下降是因为夏季驾车季到来，而全球需求前景依然疲弱。(完)

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