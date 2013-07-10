国际油市：美国原油触及14个月新高，因美国原油库存降幅大于预期

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
布兰特原油期货 小涨0.14美元至每桶107.95美元，但脱离108.12美元高位，因中国数据点燃人们对该国需求的担忧。
“中国消息曾是市场主要关注点，但现在美国消息似乎成为市场看多看空的主要推动因素，”三菱商事风险经理Tony Nunan称。
“突然间，投资者似乎将(美国原油)视作投资之选，”他还称。
布兰特原油和美国原油价差CL-LCO1=R收窄0.76美元至3.52美元，因美国原油库存下降提振美国原油期货走高。
美国石油协会(API)的数据显示，最近一周美国汽油库存意外减少350万桶，馏分油库存增加280万桶。
但分析师指出，美国原油库存下降是因为夏季驾车季到来，而全球需求前景依然疲弱。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜; 审校 石冠兰)
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路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12