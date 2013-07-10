国际油市：美国原油飙升至16个月高位，较布兰特原油贴水收窄至不到2美元

* 最新一周美国原油库存减少990万桶-EIA

* 布兰特原油较美国原油升水收窄至2010年12月来最窄水平

* 中国首六个月进口原油减少1.4%

路透纽约7月10日 - 美国原油周三劲涨约3美元至16个月高位，较布兰特原油贴水收窄至2美元以下，此前美国数据显示，美国原油库存创下纪录来最大两周降幅。

美国原油库存连续第二周下降约1,000万桶，凸显市场供应迅速收紧。

炼厂需求为六年来最强的迹象及汽油需求同比上升超过2%也助力油价上涨，纽约港汽油期货 上涨至每加仑3美元以上，为3月来首见。

在夏季伊始，BP 日产量40万桶的Whiting炼油厂恢复营运及新管道试运行令纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割点库欣的原油库存进一步减少，导致美国原油较布兰特原油贴水不断大幅收窄。

在过去10个交易中有九日，美国原油表现优于布兰特原油，美国原油较布兰特原油贴水盘中收窄至1.82美元，此为两年半来最窄水平，收市贴水报1.99美元。

美国原油 上涨2.99美元，结算价报每桶106.52美元，录得5月来最大单日升幅，且创下2011年3月来最大三周涨幅。

在美联储公布6月会议记录后，油价小幅下滑。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们就可能需要在短期内开始缩减经济刺激规模达成一致，但一些委员希望在开始撤走刺激政策前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。金融市场普遍预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但会议记录显示，时间并不确定。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国夏季驾车季节开始，最新一周汽油库存减少260万桶，因需求较上年同期增长2.5%。

布兰特原油 上涨0.7美元，结算价报每桶108.51美元，升幅受限于中国成长忧虑。中国公布低于预期的进出口数据，且今年上半年原油进口减少1.4%。(完)

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