国际油市：美国原油期货走低，因对中西部原油供应吃紧的忧虑缓解

港报社评：柯文哲贬香港，适宜视作警醒--明报4月11日
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
* 五年前布兰特原油期货触及147.50美元的高位
* 贝南克称美联储将在短期内继续执行宽松货币政策
* 布兰特/WTI溢价触及2010年11月以来最低
路透纽约7月11日 - 美国原油期货周四录得三周来最大单日跌幅，从15个月高位回落，因交易商在油价连涨三周后锁定获利。此番涨势使布兰特和美国原油期货价差大幅收窄，并改变了远期市场的格局。
因担忧库辛原油供应越来越吃紧，本月美国原油期货相对布兰特原油期货大涨。但今日，此轮涨势显示出终止的迹象。布兰特/西德克萨斯中质油(WTI)价差扩阔至近3美元，之前触及2010年底以来最窄1.32美元。
近月合约价差收报每桶2.82美元。
来自美国中西部的消息扶助缓解库辛的供应忧虑，其中包括从库辛至墨西哥湾的输油管道Seaway关闭，以及BP在印第安纳州Whiting的日加工40.5万吨原油的炼厂的两个蒸馏装置中的一个按计划停产整修，这都会造成对内陆原油的需求减少。
今日下午晚些时候结算价提交以后，Seaway输油管道恢复了大部分运能。
今日稍早公布的一份国际能源署(IEA)的报告显示，北美页岩油产量猛增，将使2014年非石油输出国组织(OPEC)的产油量录得数十年来最大增幅，蚕食OPEC成员国的市场份额。
IEA称，非OPEC石油供应在2014年将每日增长130万桶，过去20年中只有一年(2002年)达到过该水准。
近月美国原油期货 收跌1.61美元，或1.51%，报每桶104.91美元。日高为107.45美元，为2012年3月以来最高。
布兰特原油期货 收跌0.78美元，报每桶107.73美元，盘中触及4月3日以来最高108.93美元。
近期高位仍远低于五年前的今日触及的水平。2008年的今天，布兰特原油期货触及147.50美元的高位，美国西德克萨斯中质油升至147.50美元的峰值，较目前的水平高出约40美元。
美国汽油期货与布兰特原油期货的价差扩阔至每桶19.31美元，为4月2日以来最阔。经纪商和交易商表示，炼厂利用这一价差进行融资对冲，以规避炼油利率下降的风险。
今日美国劳工部公布的数据显示，上周美国初请失业金人口增加1.6万人，至经季节性调整后36万人。
市场目前仍处于“逆价差”状态，即现货合约价格高于远月合约。(完)
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透4月11日 - 金价周二持坚，在朝鲜(北韩)和中东政治紧张情势升 温之际，受其避险地位支撑。 0101GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。 法国即将举行总统大选，以及美国打击叙利亚后朝鲜半岛和中东紧张 局势升温，令投资者感到不安，即使近几个月的数据显示全球经济稳步改 善。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686