国际油市：美国原油期货走低，因对中西部原油供应吃紧的忧虑缓解

* 五年前布兰特原油期货触及147.50美元的高位

* 贝南克称美联储将在短期内继续执行宽松货币政策

* 布兰特/WTI溢价触及2010年11月以来最低

路透纽约7月11日 - 美国原油期货周四录得三周来最大单日跌幅，从15个月高位回落，因交易商在油价连涨三周后锁定获利。此番涨势使布兰特和美国原油期货价差大幅收窄，并改变了远期市场的格局。

因担忧库辛原油供应越来越吃紧，本月美国原油期货相对布兰特原油期货大涨。但今日，此轮涨势显示出终止的迹象。布兰特/西德克萨斯中质油(WTI)价差扩阔至近3美元，之前触及2010年底以来最窄1.32美元。

近月合约价差收报每桶2.82美元。

来自美国中西部的消息扶助缓解库辛的供应忧虑，其中包括从库辛至墨西哥湾的输油管道Seaway关闭，以及BP在印第安纳州Whiting的日加工40.5万吨原油的炼厂的两个蒸馏装置中的一个按计划停产整修，这都会造成对内陆原油的需求减少。

今日下午晚些时候结算价提交以后，Seaway输油管道恢复了大部分运能。

今日稍早公布的一份国际能源署(IEA)的报告显示，北美页岩油产量猛增，将使2014年非石油输出国组织(OPEC)的产油量录得数十年来最大增幅，蚕食OPEC成员国的市场份额。

IEA称，非OPEC石油供应在2014年将每日增长130万桶，过去20年中只有一年(2002年)达到过该水准。

近月美国原油期货 收跌1.61美元，或1.51%，报每桶104.91美元。日高为107.45美元，为2012年3月以来最高。

布兰特原油期货 收跌0.78美元，报每桶107.73美元，盘中触及4月3日以来最高108.93美元。

近期高位仍远低于五年前的今日触及的水平。2008年的今天，布兰特原油期货触及147.50美元的高位，美国西德克萨斯中质油升至147.50美元的峰值，较目前的水平高出约40美元。

美国汽油期货与布兰特原油期货的价差扩阔至每桶19.31美元，为4月2日以来最阔。经纪商和交易商表示，炼厂利用这一价差进行融资对冲，以规避炼油利率下降的风险。

今日美国劳工部公布的数据显示，上周美国初请失业金人口增加1.6万人，至经季节性调整后36万人。