更正-国际油市：美国原油期货走低，因对中西部原油供应吃紧的忧虑缓解

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(更正：内文倒数第四段...美国西德克萨斯中质油升至“147.50美元”的峰值...因译文有误，应更正为“147.27美元”)
* 五年前布兰特原油期货触及147.50美元的高位
* 贝南克称美联储将在短期内继续执行宽松货币政策
* 布兰特/WTI溢价触及2010年11月以来最低
路透纽约7月11日 - 美国原油期货周四录得三周来最大单日跌幅，从15个月高位回落，因交易商在油价连涨三周后锁定获利。此番涨势使布兰特和美国原油期货价差大幅收窄，并改变了远期市场的格局。
因担忧库辛原油供应越来越吃紧，本月美国原油期货相对布兰特原油期货大涨。但今日，此轮涨势显示出终止的迹象。布兰特/西德克萨斯中质油(WTI)价差扩阔至近3美元，之前触及2010年底以来最窄1.32美元。
近月合约价差收报每桶2.82美元。
来自美国中西部的消息扶助缓解库辛的供应忧虑，其中包括从库辛至墨西哥湾的输油管道Seaway关闭，以及BP在印第安纳州Whiting的日加工40.5万吨原油的炼厂的两个蒸馏装置中的一个按计划停产整修，这都会造成对内陆原油的需求减少。
今日下午晚些时候结算价提交以后，Seaway输油管道恢复了大部分运能。
今日稍早公布的一份国际能源署(IEA)的报告显示，北美页岩油产量猛增，将使2014年非石油输出国组织(OPEC)的产油量录得数十年来最大增幅，蚕食OPEC成员国的市场份额。
IEA称，非OPEC石油供应在2014年将每日增长130万桶，过去20年中只有一年(2002年)达到过该水准。
近月美国原油期货 收跌1.61美元，或1.51%，报每桶104.91美元。日高为107.45美元，为2012年3月以来最高。
布兰特原油期货 收跌0.78美元，报每桶107.73美元，盘中触及4月3日以来最高108.93美元。
近期高位仍远低于五年前的今日触及的水平。2008年的今天，布兰特原油期货触及147.50美元的高位，美国西德克萨斯中质油升至147.27美元的峰值，较目前的水平高出约40美元。
美国汽油期货与布兰特原油期货的价差扩阔至每桶19.31美元，为4月2日以来最阔。经纪商和交易商表示，炼厂利用这一价差进行融资对冲，以规避炼油利率下降的风险。
今日美国劳工部公布的数据显示，上周美国初请失业金人口增加1.6万人，至经季节性调整后36万人。
市场目前仍处于“逆价差”状态，即现货合约价格高于远月合约。(完)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)