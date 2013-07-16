国际油市：布兰特原油期货上涨，因美国汽油期货触及四个月高位

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 美国汽油期货扩大涨幅，7月升幅接近15%
* 美国将公布周度库存数据
路透纽约7月16日 - 布兰特原油期货周二小涨，因美国汽油期货触及四个月高位，受到夏季驾车出游高峰期内炼厂问题及乙醇可再生能源认证码(RIN)价格上涨带动。
过去一周，美国多家炼厂出现问题扶助RBOB汽油期货7月迄今大涨近15%，尽管政府数据显示需求增长较预期快。
North Atlantic Refining证实其日加工量为11.5万桶原油的Come By Chance炼厂的一个硫回收装置正在进行维修，预计下周初完成。
交易商表示，乙醇可能再生能源认证码价格攀升进一步带动汽油的升势。
近月RBOB汽油期货的相对强弱指标自7月10日已超过70，技术分析师称这是该商品可能处于超买的迹象。
RBOB汽油期货 升超过3美分，结算价报每加仑3.1343美元，为3月15日来最高。
8月布兰特原油期货 攀升0.31美元，收报每桶109.40美元，为4月2日来最高。
美国原油期货 收低0.32美元，报每桶106.00美元，其相对强弱指标回到接近70，该合约自7月5日以来的相对强弱指标一直处于或高于70。
市场成交清淡，1930GMT左右，美国原油期货成交量较30日均值低18%，布兰特原油期货则低约15%。
交易商正等待美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布的周度库存数据。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别