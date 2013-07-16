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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 04:52 BJT

国际油市：布兰特原油期货上涨，因美国汽油期货触及四个月高位

* 美国汽油期货扩大涨幅，7月升幅接近15%

* 美国将公布周度库存数据

路透纽约7月16日 - 布兰特原油期货周二小涨，因美国汽油期货触及四个月高位，受到夏季驾车出游高峰期内炼厂问题及乙醇可再生能源认证码(RIN)价格上涨带动。

过去一周，美国多家炼厂出现问题扶助RBOB汽油期货7月迄今大涨近15%，尽管政府数据显示需求增长较预期快。

North Atlantic Refining证实其日加工量为11.5万桶原油的Come By Chance炼厂的一个硫回收装置正在进行维修，预计下周初完成。

交易商表示，乙醇可能再生能源认证码价格攀升进一步带动汽油的升势。

近月RBOB汽油期货的相对强弱指标自7月10日已超过70，技术分析师称这是该商品可能处于超买的迹象。

RBOB汽油期货 升超过3美分，结算价报每加仑3.1343美元，为3月15日来最高。

8月布兰特原油期货 攀升0.31美元，收报每桶109.40美元，为4月2日来最高。

美国原油期货 收低0.32美元，报每桶106.00美元，其相对强弱指标回到接近70，该合约自7月5日以来的相对强弱指标一直处于或高于70。

市场成交清淡，1930GMT左右，美国原油期货成交量较30日均值低18%，布兰特原油期货则低约15%。

交易商正等待美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布的周度库存数据。(完)

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