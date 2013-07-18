国际油市：美国原油触及16个月高位，较布兰特原油贴水缩窄至51美分

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 布兰特原油较美国原油升水收窄至2010年11月来最窄水平，因美国原油上涨
* 美国原油库存在三周内减少约2,700万桶
* 贝南克在国会第二日作证
路透纽约7月18日 - 美国原油周四升至108美元上方，触及16个月来最高水平，因有迹象显示美国经济增强，且美国原油较布兰特原油贴水收窄至约三年来最窄水平。
美国股市触及纪录高位，因费城联邦储备银行公布的数据显示美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数升至两年高位，提振美国原油需求前景。
“油市因经济消息良好而上涨，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
“道指上涨，费城联储制造业指数强劲，就业数据良好，美国原油因此作反应。”
美国原油 收高1.56美元，结算价报每桶108.04美元，此为16个月高位。
布兰特原油 上涨0.09美元，结算价报每桶108.70美元，布兰特原油较美国原油升水触及51美分日内低位，此为2010年8月来最窄水平。升水尾盘报89美分。
分析师密切注意美联储主席贝南克周四在国会第二日作证。贝南克称，近期失业率及通胀水平暗示美联储需要在“可预见的将来维持高度宽松的货币政策。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。