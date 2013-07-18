国际油市：美国原油触及16个月高位，较布兰特原油贴水缩窄至51美分

* 布兰特原油较美国原油升水收窄至2010年11月来最窄水平，因美国原油上涨

* 美国原油库存在三周内减少约2,700万桶

* 贝南克在国会第二日作证

路透纽约7月18日 - 美国原油周四升至108美元上方，触及16个月来最高水平，因有迹象显示美国经济增强，且美国原油较布兰特原油贴水收窄至约三年来最窄水平。

美国股市触及纪录高位，因费城联邦储备银行公布的数据显示美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数升至两年高位，提振美国原油需求前景。

“油市因经济消息良好而上涨，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

“道指上涨，费城联储制造业指数强劲，就业数据良好，美国原油因此作反应。”

美国原油 收高1.56美元，结算价报每桶108.04美元，此为16个月高位。

布兰特原油 上涨0.09美元，结算价报每桶108.70美元，布兰特原油较美国原油升水触及51美分日内低位，此为2010年8月来最窄水平。升水尾盘报89美分。

分析师密切注意美联储主席贝南克周四在国会第二日作证。贝南克称，近期失业率及通胀水平暗示美联储需要在“可预见的将来维持高度宽松的货币政策。”(完)

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