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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 14:18 BJT

国际油市：布兰特原油升向109美元，因美国需求有望稳步复苏

0541 GMT，布兰特原油期货 报108.75美元，盘内高点在108.93。该期约曾在周二触及三个月高位109.72，本周整体变动不大。

美国原油期货 微升0.03美元至每桶108.07，周四结算价落在16个月高位108.04，料将连续第四周录得周线涨幅。

“近期市场上发生了一些重要事件，其中之一就是原油库存急剧下滑，这反映出有买家大肆购入原油，并且有更多原油被用于生产。”商品研究公司Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt说道，“不过，价格的上涨有些过急，没有什么基本面因素的支撑，而且市场供应还是很充足的。”（完）

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 石冠兰)

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