国际油市：美国原油期货一度较布兰特原油期货升水，为2010年10月来首见

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
* 布兰特原油期货和美国原油期货均从稍早高位回落逾1美元
* 美国原油期货一度较布兰特原油期货升水，为2010年10月来首见
路透纽约7月19日 - 美国原油期货周五一度较布兰特原油期货升水，为33个月来首见，因美国炼厂需求强劲的迹象鼓励了套利交易，且市场押注美国原油期货贴水的时代正在结束。
尽管美国原油和布兰特原油期货都从日内高位回落，但布兰特原油期货收低，而美国原油在收市前的最后几分钟反弹收高。午后早段，美国原油一度较布兰特原油期货升水5美分，且成交放量。
价差之后逆转，美国原油再度较布兰特原油期货小幅贴水。
上次美国原油较布兰特原油升水是在2010年10月，历史上美国原油通常价高，且被视为全球指标。今年2月份，布兰特原油较美国原油的升水还高达23美元。
“这真的算得上是历史时刻。”Price Futures Group能源分析师Phil Flynn表示，“我认为趋势将继续，因美国原油的质量高，而且美国是全球主要石油消费国之一，且目前经济比其他经济体要好。”
美国原油和布兰特原油期货均从稍早升势中回落，因交易商在周末前锁定获利。
9月布兰特原油 跌0.63美元，结算价报每桶108.07美元，盘中触及109.18美元。
8月美国原油 触及16个月高位109.32美元，收高0.01美元，结算价报每桶108.05美元。
9月美国原油 收高0.06美元，报107.87美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。