国际油市：美国原油期货一度较布兰特原油期货升水，为2010年10月来首见

* 布兰特原油期货和美国原油期货均从稍早高位回落逾1美元

* 美国原油期货一度较布兰特原油期货升水，为2010年10月来首见

路透纽约7月19日 - 美国原油期货周五一度较布兰特原油期货升水，为33个月来首见，因美国炼厂需求强劲的迹象鼓励了套利交易，且市场押注美国原油期货贴水的时代正在结束。

尽管美国原油和布兰特原油期货都从日内高位回落，但布兰特原油期货收低，而美国原油在收市前的最后几分钟反弹收高。午后早段，美国原油一度较布兰特原油期货升水5美分，且成交放量。

价差之后逆转，美国原油再度较布兰特原油期货小幅贴水。

上次美国原油较布兰特原油升水是在2010年10月，历史上美国原油通常价高，且被视为全球指标。今年2月份，布兰特原油较美国原油的升水还高达23美元。

“这真的算得上是历史时刻。”Price Futures Group能源分析师Phil Flynn表示，“我认为趋势将继续，因美国原油的质量高，而且美国是全球主要石油消费国之一，且目前经济比其他经济体要好。”

美国原油和布兰特原油期货均从稍早升势中回落，因交易商在周末前锁定获利。

9月布兰特原油 跌0.63美元，结算价报每桶108.07美元，盘中触及109.18美元。

8月美国原油 触及16个月高位109.32美元，收高0.01美元，结算价报每桶108.05美元。

9月美国原油 收高0.06美元，报107.87美元。(完)

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