国际油市：美国原油期货因获利了结收低，布兰特原油小涨

* 对冲基金对美国原油价格上涨的押注头寸创下纪录高位

* G20承诺经济成长优先于撙节

路透纽约7月22日 - 美国原油价格周一从上周触及的16个月高位大幅回落，因交易商对此次凌厉升势锁定获利。此次涨势使美国原油价格较布兰特原油出现短暂升水，为近三年来首见。

布兰特原油较美国原油升水周一扩宽，9月布兰特原油合约较美国原油升水1.47美元，因美国原油供应紧张带来的支持减弱。

8月美国原油合约在今日稍晚到期前下跌超过1%，结算价在每桶107美元以下，9月美国原油的跌幅较小。

“我们原先认为110美元是价格目标，但市场越多地下跌进入该区间，就会有越多的人了结获利，”iitrader.com LLC创立人及首席市场策略师Rich Ilczyszyn说。

8月美国原油合约 到期，下跌1.14美元，结算价报每桶106.91美元。

9月美国原油 下跌0.93美元，结算价报每桶106.94美元。10月美国原油明显走弱，较9月合约价格贴水1.47美元。

9月布兰特原油 小涨，攀升0.08美元，结算价报每桶108.15美元。

汽油期货 跌幅大于原油跌幅，前者下挫2.2%，报每加仑3.0547美元，尽管Valero称公司旗下在亚瑟港(Port Arthur)炼厂的汽油生产分支将关闭至7月底。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至7月16日一周，对冲基金持有的美国原油多仓创下纪录高位。

20国集团(G20)周六承诺，经济成长优先于撙节；寻求振兴“仍然过于疲弱”的全球经济，并谨慎调整刺激政策以免经济复苏因金融市场动荡而脱离轨道。

在其执政联盟赢得参议院选举之后，日本首相安倍晋三周一誓言将继续把焦点放在振兴经济，并试图消除他的政策重点将转向民族主义的疑虑。 (完)

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