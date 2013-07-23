国际油市：油价在交投震荡中上涨，受套利交易带动

路透纽约7月23日 - 原油期货周二在震荡中小幅上涨，市场人士密切关注布兰特原油和美国原油期货的价差。

布兰特原油较美国原油期货升水连续第二日收窄，交投震荡，波幅接近1.75美元。上周布兰特原油较美国原油升水大幅收窄，周五短暂由升水变为贴水。

布兰特原油较美国原油升水在欧洲市场交易时段收窄至1.06美元，之后在美国市场早盘走宽至2.68美元，接近14日移动均值。收盘升水报1.19美元，因美国原油尾盘涨幅超过布兰特原油。周一升水收报1.21美元。

“看到一些套利交易获利了结，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说。

近月9月布兰特原油 上涨0.27美元，结算价报每桶108.42美元。

布兰特原油早盘攀升，因有消息称，中国仍致力于向消费驱动型经济转型，政府将微调政策以应对任何经济增长持续放缓的局面。

9月美国原油期货 上涨0.29美元，结算价报每桶107.23美元。

美国原油显示超买迹象，14日相对强弱指标在70以上，但周一跌至该水平之下。周二尾盘，其14日相对强弱指标再次触及70，此为技术分析师通常认为一种商品超买的水平。

路透访查10名分析师预期，美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布的周度美国原油库存料将显示商业原油库存连续第四周减少。(完)

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